Pour le moral, la santé et même... le travail : les vertus insoupçonnées de la musique

Tous les jours de la semaine, dans la matinale d’Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed se penche sur la manière d’entretenir notre santé au quotidien. Ce lundi, à l’occasion de la Fête de la musique, il s'intéresse aux bienfaits de la musique, à la fois sur l’esprit et le corps. Ses vertus relaxantes sont aussi capables d'apaiser la douleur physique. Selon une étude espagnole, elle aurait également permis à de nombreuses personnes de mieux vivre la crise sanitaire du Covid-19.

De quelle manière la musique agit-elle sur le cerveau ?

"La musique adoucit les mœurs. On l'a tous expérimenté un jour : la musique peut tout simplement modifier votre humeur et cela s'explique physiologiquement. Le centre responsable de l'audition dans le cerveau, qu'on appelle aussi le cortex auditif, est directement relié à celui de la récompense, expliquant le plaisir qu'on peut avoir à écouter de la musique. On l'observe d'ailleurs chez les bébés, qui vont être calmés par le chant d'une berceuse. En réponse à la musique, ils vont produire de l'ocytocine, qu'on appelle aussi hormone de l'amour ou de l'attachement.

La musique active tellement de circuits dans le cerveau qu'elle va véritablement créer ce qu'on appelle une symphonie neuronale. La musique a d'ailleurs aidé de nombreux Français à tenir pendant les différents confinements, si l'on en croit une étude espagnole qui s'est intéressée à la gestion du stress pendant le Covid-19 chez plus de 1.000 personnes habitants en Europe et aux Etats-Unis. Il ressort que la musique arrive en tête des activités les plus réconfortantes chez près de 20% des personnes interrogées, devant les films, les séries, mais aussi le sport et la cuisine.

La musique peut-elle avoir des effets sur le corps ?

Mais ce n'est pas tout. On sait que la musique permet aussi de soulager la douleur physique, car elle va moduler les centres de la douleur dans le cerveau, et vous aider à détourner votre attention. On estime que la simple écoute d'un morceau de musique que vous aimez permet de réduire jusqu'à 90% le niveau de douleur ressentie.

Mais est ce que la musique peut aussi nous aider dans notre travail ?

Oui, c'est ce que démontrent plusieurs études. Là encore, la musique en entreprise, par exemple, permet de stimuler la créativité. La musique viendrait bloquer le système responsable des inhibitions, ce qui nous permettrait d'être tout simplement plus créatifs. D'autres études ont montré que la pratique du chant sous forme de chorale permet d'augmenter la cohésion d'un groupe ainsi que la confiance réciproque."