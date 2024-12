La Haute Autorité de Santé veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous, à partir de 16 ans

La Haute autorité de santé est en train de rédiger un texte sur la transition de genre. Selon les informations du "Figaro", celui-ci comprendrait l'accès gratuit à la transition pour tous à partir de 16 ans.

La Haute autorité de santé souhaite rendre gratuit l'accès à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans, selon les informations du Figaro. Le parcours de soins commencerait dès la demande de transition, avec la suggestion d'utiliser les pronoms et prénoms demandés par la personne avant même son changement de genre officiel.

La HAS recommande donc de former le personnel de santé en ce sens. De plus, le texte recommande de ne pas pratiquer d'évaluation psychiatrique avant le début du traitement. La consultation consisterait donc à prendre en compte les différents objectifs du demandeur, afin d'établir un parcours de transition personnalisé.

Une version finale du texte en 2025

Dans un premier temps, la HAS conseillerait également une mise sous hormones des personnes trans qui le souhaitent, avec la prescription remboursée. Elle souhaite aussi élargir la délivrance des ordonnances aux médecins généralistes, faite aujourd'hui uniquement par les endocrinologues.

L'accès à une chirurgie, comme la féminisation d'un visage masculin ou le changement de sexe, doit se faire sans trop de délais. Concernant le changement de sexe des mineurs de 16 à 18 ans, la HAS préconise toutefois de prendre cette décision en concertation avec d'autres professionnels. Enfin, pour les moins de 18 ans dont les parents seraient réfractaires à leur transition, l'Autorité recommande un signalement, "pouvant aller jusqu'à une déchéance de l'autorité parentale ou une émancipation".

Contactée par Europe 1, l'autorité publique a confirmé qu'un texte sur la transition de genre est en cours d'élaboration, mais dont la version finale sera publiée d'ici mars 2025.