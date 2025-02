La Haute autorité de santé préconise la vaccination contre les pneumocoques aux plus de 65 ans

Deux ans après une première recommandation préconisant la vaccination des plus de 18 ans avec comorbidité contre les pneumocoques, la Haute autorité de santé l'a étendu aux plus de 65 ans, alors que les infections de ce type ont explosé.

Depuis deux ans, les infections à pneumocoques ont explosé. 6.000 ont été recensées en 2023, soit 1.000 de plus qu’en 2022. Pour faire face à ces dernières, qui entraînent des méningites et des septicémies souvent mortelles, la Haute autorité de santé recommande aux plus de 65 ans de se faire vacciner.

"Moins de 10%" de la population à risque vaccinée

Les contaminations s'étaient d’abord multipliées chez les plus jeunes, mais la vaccination, rendue obligatoire depuis 2018, avait permis de freiner un début d’épidémie. Aujourd’hui, ce sont les plus de 65 ans qui sont les plus touchés.

"Moins de 10 % de la population considérée comme à risque est aujourd'hui vaccinée en France, et on voit très clairement que les infections sévères se concentrent sur les adultes de plus de 65 ans", explique Anne-Claude Crémieux, présidente du comité scientifique de la HAS. Après avoir été infecté, un quart d’entre eux sont admis en réanimation, et un sur dix en meurt.

Des décès qui pourraient être évités grâce au vaccin contre les pneumocoques. Ce dernier protège à 75% contre les formes graves et pourrait donc permettre de réduire les hospitalisations, limitant le taux de mortalité lié à la maladie.