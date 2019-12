LA QUESTION SEXO - Comment s’accorder sur les positions sexuelles avec son partenaire ?

Les positions sexuelles, il y en a de nombreuses. Au cours d’un rapport elles peuvent se multiplier, parfois trop. Dans l’émission Sans rendez-vous sur Europe 1, Catherine Blanc, sexologue et psychiatre, répond à la question d'une auditrice qui est dérangée par un changement trop fréquent de position, mais n’ose pas le signaler.

La question de Sandra

"Je suis souvent déçue car les hommes, à peine ont-ils essayé une position qu’ils en changent, alors que je commence à peine à me mettre dedans. Comment leur dire sans les vexer ?"

La réponse de Catherine Blanc

Souvent, les hommes sont dans l’envie de vérifier leur propre compétence, la capacité qu’ils ont à faire jouir. Plus ils sont inquiets à l’idée d’éjaculer rapidement, plus ils veulent être rejoints rapidement par la jouissance féminine.

Pourquoi changer de position ?

Certains vont changer car le fait de sortir et rentrer donne une remise en tranquillité quand l’excitation devient trop forte, ce qui leur permet de maîtriser un peu plus leur éjaculation. C’est aussi l’idée de vouloir que les femmes jouissent vite, aussi vite qu’ils ont l’idée qu’ils jouiraient eux-même. Ils croient également qu'avoir fait toutes les positions permet de montrer qu’ils sont en compétence, avant que ça se termine. Ça c’est un défaut de jeunesse ou d’homme inquiet par sa propre sexualité. Sinon, il se met assez naturellement au diapason du corps féminin.

Est-ce qu’il ne suffit pas de dire, 'tout va bien, on reste comme ça' ?

Pour réagir, il faut percevoir l’inquiétude à l’origine de ce mode de fonctionnement. Normalement, demander à continuer ou dire 'encore' suffit, c’est même sexy. On ne vexe pas l’autre car il est juste force de proposition et on peut dire 'continue', 'c’était trop bon', ou 'ne bouge pas', mais encore faut-il avoir aussi la liberté de son expression.

Est-ce que se poser avec un homme plutôt que plusieurs permettrait de régler le problème ?

Plus une relation s’installe, plus la liberté de parole se fait. On se fait confiance, on sait que personne ne se juge. Dire 'encore' ça veut dire 'c’est bon', ou 'j’étais en train de ressentir des choses délicieuses', c’est donc trahir son émotion du moment et il faut être en tranquillité pour le dire. Ça demande parfois un peu de durée. Peut-être qu’au-delà du rythme des positions, il faut s’interroger sur le rythme de consommation des partenaires.

En moyenne, combien de positions prend-t-on dans un rapport ?

La question, c’est surtout le temps que l’on se donne pour faire l’amour. Si on fait l’amour le soir, pour se reconnecter avant d’aller travailler le lendemain, on va plutôt choisir des positions où il est facile de s’endormir et ne pas trop les multiplier, car ça reste un effort cardiaque et musculaire. Ça va plutôt être des choses assez simples et une ou deux positions. Dans le cadre de moments où on a plus de temps, si on compte les fellations et les cunnilingus, il y a plusieurs positions.