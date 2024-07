JO-2024 : la baignade en Seine d'Hidalgo et Estanguet confirmée mercredi matin

La ministre des Sports et des Jeux, Amélie Oudéa-Castéra, s'est baignée dans la Seine samedi matin, devançant le trio de quelques jours. Très attendu depuis qu'Anne Hidalgo en a fait la promesse, l'événement aura lieu à partir de 8h30 sur le Bras Marie, entre le quartier Saint-Paul et l'île Saint-Louis, précise la mairie dans un communiqué.

C'est déjà là, à l'été 2023, que s'étaient élancés des nageurs en eau libre, accompagnés de deux adjoints de la maire. La maire de Paris avait alors annoncé les trois futurs sites de baignade parisiens prévus à partir de 2025. "Après la baignade, une compétition en eau libre avec de nombreux nageurs licenciés sera organisée", précise la mairie, qui rappelle que "la bonne tenue de l'évènement est conditionnée à plusieurs critères : météo, qualité et débit de l'eau".

La date était connue depuis que l'organisation de natation en eau libre partenaire de l'événement, l'Open Swim Stars, avait invité ses participants à "rejoindre" la maire pour "nager à ses côtés dans le Bras Marie".

La teneur en E.Coli et en entérocoques conforme aux normes

Le suspense demeurait néanmoins quant à la qualité bactériologique du fleuve. Après plusieurs salves de mauvaises analyses en juin en raison d'une météo très pluvieuse, mairie et préfecture de région ont annoncé des résultats globalement positifs les deux dernières semaines.

La teneur du fleuve en bactérie fécale E.Coli, l'une des deux mesurées pour autoriser ou non la baignade, entre de plus en plus dans les clous : entre le 3 et le 9 juillet, le point de prélèvement du pont Alexandre-III, le site olympique, n'a dépassé la norme de 1.000 unités formant colonie (UFC)/100 ml qu'une seule journée. Selon le dernier prélèvement réalisé le 4 juillet par l'ONG Surfrider sur le même site, la teneur en E.Coli et en entérocoques était là aussi conforme aux normes des fédérations internationales des sports concernés.