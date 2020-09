Jean Rottner, président de la région Grand Est : "Le coronavirus concerne aussi les jeunes"

INTERVIEW

"J'ai croisé des parents qui me disaient que leurs enfants sortent entre 2 heures et 5 heures du matin pour ne pas se faire attraper", déclare Jean Rottner. Le président de la Région Grand Est, invité d'Europe 1 samedi, est accablé par ce genre de comportement en pleine crise sanitaire. Le médecin urgentiste a tenu à rappeler que le coronavirus circule "dans les milieux jeunes et urbains". Le dernier bilan publié par les autorités de santé avance que la France a enregistré près de 13.500 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.

"Il faut que les jeunes aient une conscience de la citoyenneté"

"Il est difficile de faire comprendre les mesures de prévention", a encore avancé l'élu pour qui "il faut dire aux jeunes que ce n'est pas un problème de confinement ou de masques, c'est un problème qui les concerne eux aussi". "Quand l'économie sera paralysée, ils en paieront eux-aussi le prix", a-t-il assuré. "Il faut que les jeunes aient une conscience de la citoyenneté et de la responsabilité."

Au sujet de la fermeture des bars souhaitée par le ministre de la Santé Olivier Véran dans des villes comme Marseille par exemple, Jean Rottner a rappelé que le plan avancé par le gouvernement "est territorial". "La situation de Marseille n'est pas celle de Strasbourg", a-t-il aussi dit, tout en clamant que "des mesures devront peut-être être prises pour protéger les jeunes".