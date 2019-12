Huit gestes simples pour prévenir le cancer du sein

Chaque année en France, 50.000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués en France et 12.000 femmes en meurent. Comme l’explique le docteur Jimmy Mohamed, dans Sans rendez-vous, sur Europe 1, le plus tôt on dépiste et le "plus tôt on traite cette maladie, plus on a de chance de s’en sortir". Au-delà des prédispositions génétiques et de l’âge – 80% des cancers du sein se déclarent après 50 ans –, les habitudes de vie jouent aussi un rôle.

Dans le rapport du Centre international de Recherche sur le Cancer (Circ) et de l'Institut national du cancer (Inca), sur la part des cancers attribuables, en 2015, aux modes de vie et aux comportements, les deux institutions rappellent que nous pouvons prévenir 40% des cancers en modifiants nos habitudes.

Les principaux facteurs de risque sont : la consommation de tabac, d’alcool, une alimentation déséquilibrée et le surpoids. Voici donc huit conseils pour limiter les risques :

Tout d’abord, réduire sa consommation d’alcool, pas plus de 2 verres par jour, et éviter d’augmenter le week-end. Augmenter les apports en fruits et légumes, à raison de 5 fruits et légumes par jour. Privilégier les féculents complets, l’huile de colza, de noix, d’olive et les produits laitiers. Réduire les aliments gras, sucrés et salés, les produits ultra transformés, la charcuterie. Arrêter le tabac. Pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour, répartie comme on le veut, pas forcément d’un seul coup, afin de réaliser au moins 10.000 pas par jour. Vérifier ses antécédents familiaux : 20 à 30% des cancers du sein se manifestent chez des femmes ayant des antécédents familiaux. Ne pas oublier l’autopalpation qu’il faut pratiquer régulièrement, dès ses premières règles, une fois par mois environ.

Si ces conseils permettent de réduire les risques liés au cancer du sein, la seule manière certaine de vérifier son état de santé est de réaliser un diagnostic précoce à partir de 50 ans. Tous les deux ans de 50 à 74 ans, un bon pour faire une mammographie est envoyé, à toutes les femmes, par la Sécurité sociale. Celle-ci elle est gratuite. Il est donc fortement encouragé de s'y rendre.