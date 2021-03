Huiles, vitamines, maquillage... Comment prendre soin de ses cils ?

Comme de sa peau, de ses ongles ou de ses cheveux, il faut prendre soin de ses cils pour les garder en bonne santé. Car si on les néglige trop longtemps, il faut s'attendre à les voir tomber beaucoup plus facilement. Pour l'éviter, rien de mieux que l'huile de ricin, à laisser poser toute la nuit ou à verser goutte à goutte dans son tube de mascara.

"Il faut se tourner vers des produits qui sont riches en vitamines. La B8, ou biotine, est bonne pour les cheveux et pour les cils. On peut aussi miser sur les acides aminés, des choses qui vont permettre de produire la kératine, c'est-à-dire la fibre du cil et du sourcil ou du cheveu. C'est ça qui va booster les bulbes des cils et des sourcils. Ils tomberont moins facilement quand on les frotte ou les touche", conseille Maela Le Breuil, directrice de développement de la marque Même. La spécialiste recommande aussi de bien cligner des yeux pour hydrater en permanence le bulbe qui porte le cil.

Mascara et pinces chauffantes

D'un point de vue cosmétique, plusieurs techniques existent pour agrandir le regard et donner du volume aux cils. "Pour courber les cils, on a des petites astuces. On a par exemple des pinces chauffantes qu'on peut appliquer le matin. On a aussi la solution de faire des rehaussement de cils en institut. Pour ça, on applique un patch en silicone et on met un produit de rehaussement de cils qui va donner une courbe naturelle. Ca dure entre deux et trois mois", explique Maud Ravier, fondatrice de Maud Dermo-Esthétique.

Une autre touche basique pour avoir de beaux cils est de les maquiller avec du mascara. Attention, il faut absolument penser à se démaquiller avant d'aller se coucher. "Il faut enlever la pollution, la sueur, les excès de sébum qu'on a dans la journée. Le démaquillage va laisser respirer les cils. Car le mascara qu'on laisse pendant la nuit est sec et fait une sorte de petite croûte autour des cils. Si on ne l'enlève pas, le cil est coincé dans cette matrice. Sans compter que le mascara va couler dans les yeux pendant la nuit."

Des extensions de cils en fil de soie

Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps pour un maquillage en règle tous les matins, il existe des alternatives plus ou moins durables, comme les extensions de cils qui durent environ trois semaines. "Si vous voulez un résultat naturel, on va prendre un cil de soie, quelque chose de très, très fin. On le colle sur tous les cils naturels. Et pour les personnes qui veulent quelque chose encore plus sophistiqué, on peut miser sur le 'volume russe'. On va alors poser trois ou quatre fils par cil. La densité sera complètement différente", précise Maud Ravier. Pour cela, il faut se rendre en institut de beauté et compter entre 100 et 250 euros.