Grippe : l'épidémie bat son plein en France, la campagne de vaccination prolongée

L'épidémie de grippe, qui avait déjà gagné toute la métropole mi-janvier, s'est encore intensifiée à la fin du mois, a annoncé mercredi l'agence de santé publique, alors que la campagne de vaccination a été prolongée d'un mois. "L'épidémie de grippe s'intensifie dans l'Hexagone", a résumé dans un bilan hebdomadaire Santé publique France, notant par ailleurs qu'outre-mer, l'épidémie perdurait en Guyane, Guadeloupe et en Martinique mais avait pris fin à Mayotte.

La campagne de vaccination prolongée jusqu'au 29 février

Entre le 22 et le 28 janvier, "l'ensemble des indicateurs étaient en forte hausse en médecine de ville et à l'hôpital dans toutes classes d'âge", a constaté l'agence. Dans ce contexte, la campagne de vaccination, qui vise notamment les plus de 65 ans, a été prolongée d'un mois par les autorités sanitaires. Initialement prévue jusqu'au 31 janvier, elle doit désormais durer jusqu'au 29 février. En revanche, la situation se calme pour deux autres grandes épidémies respiratoires : la bronchiolite, qui frappe surtout les bébés, et le Covid.

L'épidémie de bronchiolite ne concerne plus aucune région de métropole même si certaines restent à un stade post-épidémique. En matière d'hospitalisations, elle n'aura pas atteint le degré exceptionnellement élevé de la saison 2022-2023, mais se sera tout de même avérée conséquente. Quant au Covid, qui fonctionne par vagues fréquentes et non par épidémie annuelle pendant l'hiver, les indicateurs baissent ou restent stables. En particulier, "les taux de positivité ont diminué en ville et dans les hôpitaux", note Santé publique France.