Covid-19 : tout savoir sur la prochaine campagne de vaccination, qui débute le 15 avril

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, ciblée sur les plus âgés, au-delà de 80 ans, et les plus à risque, démarrera en France mi-avril, a indiqué mardi le ministère de la Santé. "Pour les 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge, et les résidents d'Ehpad, il sera proposé au printemps une nouvelle vaccination, conformément à l'avis de la Haute autorité de santé", a déclaré le directeur général de la Santé Grégory Emery, lors d'une conférence de presse sur les épidémies de Covid, grippe et bronchiolite. L'objectif reste de "protéger les plus fragiles susceptibles de développer des formes graves et de présenter des complications sévères".

Une campagne du 15 avril au 16 juin

La Haute autorité de santé (HAS), sollicitée par le ministère, s'est prononcée récemment pour "une campagne de vaccination de printemps contre le Covid-19 pour les personnes de 80 ans et plus, ainsi que des résidents d'Ehpad/USLD (unités de soins de longue durée) et des personnes immunodéprimées", du 15 avril au 16 juin. Toute autre personne souhaitant un rappel pourra cependant y prétendre gratuitement, à condition de respecter un délai de trois mois après sa dernière injection ou infection au Covid.

Pfizer/BioNTech ou Novavax

Les vaccins pour la campagne de printemps seront, en première intention, celui de Pfizer/BioNTech (à ARN messager) ciblant le variant Omicron XBB.1.5 ou, en deuxième intention, celui de Novavax (à protéine recombinante). La HAS avait aussi recommandé de prévoir une extension jusqu'au 15 juillet "si la situation épidémiologique le justifie".

Et, vu le "caractère imprévisible d'une nouvelle vague épidémique du Covid-19 et de l'émergence de nouveaux variants plus virulents susceptibles d'entraîner une baisse de l'immunité contre les formes graves et les décès", la HAS avait conseillé de ne pas exclure une campagne de vaccination "plus précoce ou plus large" si nécessaire.

Moins d'un tiers des Français de 65 ans et plus a reçu un rappel anti-Covid

La campagne d'automne-hiver ciblait essentiellement les plus de 65 ans, les personnes vulnérables, atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d'Ehpad ou encore les individus au contact de personnes fragiles.

A peine un tiers des Français de 65 ans et plus a reçu un rappel anti-Covid depuis le démarrage de cette campagne, selon des données de Santé publique France (SpF). Les 80 ans et plus ont été les plus vaccinés, avec 36,8%, là où les taux s'échelonnent entre 21,6% et 35,9% pour les autres tranches de seniors. Et il y a eu "une faible couverture des professionnels de santé, entre 10 et 12%", a noté mardi Laëtitia Huart, directrice scientifique de SpF.