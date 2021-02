Comment faire la différence entre gastro-entérite et intoxication alimentaire ?

Vomissements, diarrhées, nausées. Si elles ont des causes bien différentes, gastro-entérites et intoxication alimentaire ont souvent des symptômes similaires. Comment dans ce cas les distinguer l'une de l'autre ? Le docteur Jimmy Mohamed vous explique tout jeudi dans Sans Rendez-vous sur Europe 1.

Comment faire la différence ?

L'intoxication alimentaire est due à l'ingestion d'un produit pas frais, périmé ou tourné par exemple. Dans ce cas, on se sent mal dans les heures qui suivent le repas. On vomit rapidement et les diarrhées suivent souvent dans la foulée. L'intoxication ne doit pas être confondue avec l'indigestion qui, elle, est due à un repas trop sucré, trop gras ou trop riche, bref, difficile à digérer.

Pour la gastro-entérite, il y a souvent un contexte d'épidémie. Il est toutefois possible de ne trouver aucun "coupable" dans son entourage puisque certains virus de la gastro-entérite, comme le norovirus, peuvent survivre deux à trois semaines sur des surfaces inertes, une poignée de porte par exemple.

Dans quels cas faut-il consulter un médecin ?

Si les symptômes ne s'aggravent pas, il n'est pas toujours nécessaire de consulter un médecin. Mais il convient de l'appeler sans délai dans quelques cas précis. D'abord, si l'on constate la présence de sang dans les selles, puisque cela peut être le signe d'un infection bactérienne, appelé syndrome dysentérique. Ensuite, si l'on souffre de diarrhées hydriques, survenant plus de 10 fois par jour. Troisième signe d'alerte : les vomissements continus, qui vous empêchent de vous hydrater. Même chose pour la température, qui n'est pas un symptôme de la gastro-entérique. En cas de plateau à 39 ou 40 degrés, il vaut donc mieux consulter.

Un seul médicament est utile pour réduire (un peu) le débit des selles. Il s'agit du Tiorfan, qui ne s'achète toutefois que sur prescription médicale. Pour guérir au plus vite, le plus important reste de bien s'hydrater et d'adopter un régime à base de riz, de bananes et de carottes.