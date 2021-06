Il fait beau, il fait chaud, mais n’oublions pas de boire... et pas n’importe comment !

Ces derniers jours, le soleil pointe le bout de son nez et le mercure remonte. Un avant-goût de cet été. Mais la règle principale de cette saison semble avoir été un peu oubliée : il faut s’hydrater. Pour vous aider à boire régulièrement, et correctement, le consultant santé d’Europe 1, Jimmy Mohamed vous donne quelques astuces dans sa chronique Notre Santé, mercredi.

"Dans le cerveau, se cache un thermostat. Il nous permet d'avoir une température corporelle aux alentours de 37 degrés, quasi constante pour assurer notre survie. Quand il fait chaud, votre température risque d'augmenter. Et pour éviter justement un coup de chaud, vous allez vous mettre à transpirer. Cela permet tout simplement de garder votre corps à la bonne température. Or, la sueur est composée majoritairement d'eau et d'un peu de sel, il va donc falloir compenser ces pertes.

Ne pas attendre d’avoir soif pour boire

Première règle : il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Une façon simple de savoir si vous êtes suffisamment hydraté est de regarder la couleur de vos urines. Si elles sont très foncées, elles sont alors trop concentrées. Il va falloir boire plus.

Pour les sportifs, en fonction de l'intensité du climat, ils ont besoin de 1 à 3 litres d'eau par heure. Je conseille à ceux qui se remettent au sport de boire un ou deux verres d'eau toutes les 20 minutes pour assurer un bon niveau d'hydratation.

Existe-t-il une alternative à l’eau ?

Les boissons sucrées comme les sodas ne permettent pas de s'hydrater, tout comme les boissons alcoolisées. Au contraire, elles vous font uriner plus donc vous déshydratent. Mais il existe tout de même quelques astuces. L’hydratation passe aussi par l'alimentation. Certains aliments comme les concombres, la tomate, la pastèque ou le melon sont composés à 90% d'eau. C'est donc une bonne façon de s'hydrater, en particulier chez les enfants ou les personnes âgées qui ont parfois du mal à boire.

Enfin, soyez vigilant. Les personnes âgées ont parfois une perception de soif altérée et dépendent d'un tiers pour s'hydrater. Il est possible de leur proposer aussi comme alternative une eau pétillante, peu salée."