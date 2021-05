Quelles sont les "nouvelles personnalités difficiles" et comment les repérer ?

INTERVIEW

Paranoïaques, pervers, obsessionnels… Autant de mots que l'on utilise souvent dans le langage courant pour décrire quelqu'un que l'on porte peu dans son cœur, sans forcément savoir quel diagnostic psychologique ils recouvrent. Les psychiatres François Lelord et Christophe André les décryptent dans Les nouvelles personnalités difficiles. Comment les comprendre, les accepter, les gérer. Un nouveau livre qu'ils présentent mardi au micro d'Anne Roumanoff dans l'émission Ça fait du bien.

"Note société actuelle permet à certaines de ces personnalités d'émerger, de s'épancher et de s'affirmer avec moins de vergogne qu'autrefois", analyse ainsi sur Europe 1 Christophe André, qui alerte cependant sur la tendance à expliquer ces diagnostics au doigt mouillé. "On peut avoir des traits d'une catégorie ou d'une autre en fonction des situations. C'est quand les choses sont constantes et permanentes que l'on rentre dans la personnalité difficile." Ces pathologies toucheraient en réalité 5% de la population.

"Chaque personnalité difficile peut trouver sa niche écologique"

Pour les psychiatres, le monde du travail est un terrain propice au développement de ce type de personnalités. "En entreprise, toutes les personnalités difficiles peuvent s'exprimer, notamment les narcissiques qui ont une ambition démesurée", explique François Lelord. Mais, pour lui, cela n'est pas forcément une mauvaise chose.

"Certaines professions vont très bien à certaines personnalités difficiles", estime-t-il. "Il faut être un peu histrionique pour être dans le spectacle, parce qu'on a une jubilation à attirer l'attention des autres, à les charmer. De même que les gens un peu paranoïaques, mais pas trop, vont êtes excellents dans les métiers liés à la sécurité, au contre-espionnage, ou même être militant dans un pays difficile. Chaque personnalité difficile peut trouver sa niche écologique dans laquelle s'épanouir."

Psychopathes, anxieux et borderline

Les deux psychiatres reviennent également sur plusieurs type de personnalité difficile. À commencer par les personnalités borderline, qui peuvent être de sous-types : affectif, agressif, impulsif, débordant, dépendant et vide. Ce trouble de l'attachement viendrait "d'un tempérament plus sensible et d'une enfance plus ou moins malheureusement ou traumatisante", précise Christophe André.

Au sujet des personnalités psychopathes, bien connues des films d'horreur et des séries policières, le psychopathe alerte : "Il faut faire attention aux psychopathes en col blanc, qui n'ont aucune sensibilité mais sont suffisamment malins pour ne pas finir en prison." De même, il faut selon lui distinguer les traits anxieux de la personnalité anxieuse. "Au départ, l'anxiété est utile", rappelle Christophe André. "Là où elle est pathologique, c'est quand elle pousse à adopter des comportements dangereux pour soi ou pour les autres."