Un ancien candidat de la Star Academy révèle avoir voulu mettre fin à ses jours dans une publication déchirante.

Absent des réseaux sociaux depuis plusieurs mois, un ancien candidat de la Star Academy, a révélé dans un post Instagram dimanche 30 mars dernier souffrir de troubles bipolaires et avoir tenté de mettre fin à ses jours.

Une annonce bouleversante. Après plusieurs mois d’absence sur les réseaux, Chris Camalon sort du silence et les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce dimanche 30 mars, le jeune chanteur de la dixième promotion de la Star Academy, a révélé dans une publication Instagram souffrir de troubles bipolaires ne cachant pas le fait d’avoir tenté de mettre fin à ses jours. “J'ai traversé une période sombre. J'ai été brisé émotionnellement et psychologiquement. (...) Je me suis senti comme au fond du gouffre, sans énergie, sans envie de continuer. 27 novembre 2023, j'ai tenté le pire pour ne plus rester ici. Puis trou noir", écrit l'ancien élève de la Star Academy.

Un véritable chamboulement

Chris aborde avec émotions les conséquences irrévocables sur sa voix. "Ce n'est qu'une semaine plus tard que je me suis réveillé à l'hôpital et que j'ai appris tout ce qui s'était passé. Mes cordes vocales étant affectées par l'intervention, j'ai perdu ma voix chantée pendant plusieurs mois. Pensant ne plus jamais la retrouver. Je commençais difficilement à me faire à l'idée que la musique était terminée. J'avais perdu ce qui m'avait toujours permis de m'exprimer : ma voix", poursuit-il. Mais le chanteur a décidé de se battre.

“Je suis de retour”

Le candidat exprime s’être entouré "des bonnes personnes : un psychiatre, un psychologue et d'un ORL" afin de récupérer sa voix et de retrouver "goût à la vie". "Si un jour, je devais perdre mon combat contre la santé mentale, je voudrais qu'il reste des morceaux de moi en musique, comme des cristaux de verre que j'aurais partagés avec vous [...] Je suis de retour, certes avec plus de blessures et de bleus sur mon âme, mais c'est grâce à tout ça que j'écris, compose et chante". Chris Camalon se dit désormais prêt à “partager à nouveau son parcours”. “ Réécrivons une nouvelle histoire”, déclare-t-il dans cette publication déchirante, mais porteuse d'espoir, qui a beaucoup touché Yanis Marshall ou encore Karima Charni.

Déjà à sa sortie de l’émission en 2022, il s'était confié sur l'anxiété sociale dont il souffrait et qui l'avait impactée lors de sa participation. "Je suis en vacances depuis plus de deux mois dans un charmant pays que je connaissais déjà : la dépression", avait-il exprimé.