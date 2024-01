Faut-il manger davantage quand il fait froid ? Une envie naturelle liée au cerveau, selon une étude

Ces températures glaciales ont tendance à creuser l'estomac. Avec les plats de l'hiver riches en matière grasse, comme la raclette, la tartiflette ou la fondue, la tentation peut d'autant plus vous encourager à manger davantage ; et c'est tout naturel. Selon une étude publiée dans la revue Nature, une partie du cerveau nous incite à manger quand les températures sont froides. Les scientifiques ont identifié une partie du cerveau, le Xiphoïde, un noyau dans lequel des neurones s'activent lors d'une exposition prolongée au froid.

Stimulé par la fraîcheur, notre appétit augmente. Le but : aider notre corps à maintenir une température corporelle normale. Mais a-t-on vraiment besoin de manger plus lorsqu’il fait froid ? La réponse est non. En revanche, il est préférable de consommer certains aliments qui vont permettre à l'organisme de rester à 37 degrés. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse, explique au micro d'Europe 1 Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste.

Protéines, glucides et épices, les meilleurs amis contre le froid

"Il faut plutôt tabler sur des protéines : viandes, poissons, des œufs ou des protéines végétales, comme les légumineuses par exemple. En plus, elle vous amène des glucides. Parce que c'est la deuxième chose, c'est important d'avoir des glucides, cette source d'énergie avec une libération prolongée entre les repas", détaille la spécialiste.

Il faut aussi penser à agrémenter les plats de piment et de gingembre, les desserts, de cannelle ; des épices qui réchauffent. Par grand froid, la médecin recommande d'augmenter la consommation de thé vert et de café pour garder le corps bien au chaud. Lors de vos vacances au ski, le vin chaud est en revanche déconseillé !