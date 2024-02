Faire du sport le soir empêcherait de bien dormir, selon une nouvelle étude

Après une longue journée de travail, assis devant l'ordinateur, rien de mieux que le footing pour se remettre en jambe. Un réflexe pour nombre de Français, qui ne s'avère finalement pas très bénéfique. Une toute nouvelle étude menée par des chercheurs en physiologie du sommeil de l'université et du CHU de Caen penche plutôt en défaveur de cette pratique. Faire un exercice d'endurance le soir, avant de se coucher, empêcherait de bien dormir. Europe 1 vous explique.

Un taux de cortisol à surveiller

Les chercheurs ont fait courir des athlètes d'une vingtaine d'années pendant 30 minutes et ce une heure avant le coucher. Ces sportifs ont ensuite été équipés d'électrodes pour mesurer l'activité de leur cerveau pendant la nuit. Résultat : l'organisme est en état d'hyper excitation. Le cerveau tourne plus vite et le taux de cortisol, l'hormone du stress augmente, détaille Joy Perrier, post-doctorante à l'université de Caen.

"Un cortisol plus élevé empêche d'avoir un sommeil réparateur ou ça empêche d'avoir un endormissement facile. Et puis il ne faut pas oublier que le corps est régulé par d'autres facteurs, notamment la température. Lorsque vous faites de l'exercice physique, vous augmentez votre température et tout ça peut perturber votre endormissement, un petit peu votre sommeil", expose-t-elle. Attention, ce n'est pas une excuse pour rester assis sur le canapé. Il vaut mieux faire du sport tard le soir que pas du tout, précise la scientifique. Alors après une séance tardive, petit conseil pour vous endormir plus facilement, prenez une douche tiède pour faire baisser la température de votre corps.