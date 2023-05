Trois conseils pour faire du sport sans dépenser un seul centime

Vous cherchez à vous remettre au sport sans dépenser un seul euro ? Murielle Giordan, chroniqueuse conso de Bienfait pour vous, partage trois astuces dans l'émission. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez, la journaliste spécialiste de la consommation égrène quelques conseils très accessibles pour permettre à tout un chacun de pratiquer une activité sportive et se remettre en forme à quelques encablures de l'été.

Utiliser les espaces de musculation en plein air

Pour s'exercer en plein air et gratuitement, il existe de nombreux parcours sport et santé près de chez soi, dans les parcs ou les forêts. Ce sont des espaces où du matériel est installé et mis à disposition de tous. "Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de condition d'âge, et il y a des panneaux qui expliquent comment faire", souligne Murielle Giordan sur Europe 1, qui y voit un bon moyen de faire du sport gratuitement. Pour trouver ces différents espaces, on peut se rendre sur le site ville-data.com.

Gagner de l'argent... en marchant

Plus que de faire du sport sans dépenser un seul euro, on peut faire du sport en étant rémunéré. Les applications Win Walk, Macadam ou WeWard proposent aux utilisateurs de marcher et de gagner 70 centimes d'euro après avoir parcouru un nombre déterminé de pas. "Vous cumulez de la monnaie virtuelle qui s'échange contre des bons d'achat", explique la chroniqueuse conso, notant que ces applis recèlent également des challenges pour gonfler les récompenses.

Des cours de sport gratuits

Un dernier bon plan pour se dépenser physiquement, sans dépenser de l'argent : les cours de sport gratuit. Le Nike Training Club propose des épisodes d'une dizaine de minutes chacun pour inciter à se mettre au renforcement musculaire, ou encore au yoga. Une bonne option pour sculpter ses abdos au lieu de se laisser aller.