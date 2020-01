Épidémie de gastro-entérite : quels réflexes adopter en cas de contamination ?

REPORTAGE

Maux de ventre, vomissement, diarrhée... Les symptômes sont connus et redoutés. La gastro-entérite a atteint son seuil épidémique dans plusieurs régions de France. Principalement en Nouvelle-Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Grand-Est et les Pays-de-la-Loire, selon une étude du réseau Sentinelle de Santé Publique France. Rien qu'entre le 16 et le 22 décembre, 177 cas ont été diagnostiqués pour 100.000 habitants. Et les fêtes de fin d'année ont favorisé la transmission. Pour se protéger de l'épidémie ou bien se soigner, quelques réflexes sont à adopter.

La gastro-entérite dure en moyenne entre un et cinq jours, maximum. Dans cette pharmacie parisienne, les patients arrivent avec les mêmes symptômes. "On leur donne un traitement pour la diarrhée et un traitement contre les nausées", explique la pharmacienne. "Plus quelques conseils diététiques aussi : manger du riz ou des pâtes, pas de fruits ni de légumes, des carottes cuites, des compotes pomme-banane. Mais aussi bien s'hydrater".

Les enfants et seniors plus vulnérables

L'hydratation est très importante car, si la maladie est bénigne pour la majorité des personnes, les populations les plus fragiles comme les enfants, en particulier les nourrissons de moins d'un an ou les seniors doivent faire plus attention. "Quand on est âgé on perd la sensation de soif et un enfant, surtout un nourrisson, ne va pas exprimer cette sensation non plus", rappelle le docteur Vincent Valinducq, médecin généraliste à Paris. "Donc c'est à nous parents, médecins de faire attention, de nous assurer qu'ils ne soient pas déshydratés."

L'infection est le plus souvent virale : elle se transmet par contact avec les mains. Mais elle est peut aussi être bactérienne : provenir de l'alimentation. Dans ces cas-là, un traitement antibiotique est nécessaire. Pour se prémunir de tous symptômes, les recommandations restent les mêmes : boire suffisamment, aérer son domicile et se laver les mains régulièrement.