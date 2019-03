Endométriose : "Trois mois après l'ablation de mon utérus, les douleurs ont repris"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

À 29 ans, Noémie a déjà subi sept interventions chirurgicales pour tenter de mettre fin au calvaire de son endométriose. En France, une femme sur dix souffre de cette maladie chronique, de la puberté à la ménopause, et qui entraîne de très violentes douleurs, notamment durant les règles. Chez Wendy Bouchard mercredi, Noémie a raconté son parcours du combattant, au cours duquel elle est allée jusqu'à l'ablation de son utérus.

"J'ai eu mes premières règles à 9 ans et demi. D'après les médecins, c'était dû à un choc post-traumatique. Tout de suite, mes règles ont été hémorragiques, avec des douleurs à en rester couchée. Mais mon médecin disait toujours à mon père : 'C'est normal, c'est une femme. On a toujours mal au ventre quand on a ses règles.' Vu que j'avais une maman absente, elle n'a pas pu me dire ce que c'était.

J'ai été laissée comme ça, à la dérive, jusqu'à mes 16 ans où j'ai rencontré une gynéco qui m'a dit : 'Quand vous allez être en âge de procréer, ce sera compliqué'.

J'ai tout de même eu ma première fille quand j'avais 21 ans. C'est après cette première grossesse que l'on a diagnostiqué mon endométriose. Ma gynéco avait découvert de multiples kystes sur mes ovaires. J'ai été opérée, et après l'intervention, ma gynéco m'a annoncé, attristée, que j'étais à un stade très avancé d'endométriose. Elle a ajouté : 'Si vous voulez un deuxième enfant, il faut que ce soit dans les six mois'.

J'ai été opérée plusieurs fois, jusqu'au jour où j'ai rencontré un professeur. Il m'avait opéré une première fois pour me retirer une trompe qui était prête à exploser, car pleine d'endométriose, ainsi que des endométriomes autour des ovaires et du rectum. Après cela, il m'a mise sous traitement, donc j'ai eu de multiples ménopauses artificielles, pilules, etc. Jusqu'à ce qu'il me dise : 'Je suis désolé, mais on va devoir faire l'hystérectomie (l'ablation de l'utérus, ndlr).' J'avais alors 27 ans. C'était très dur à accepter, mais je me suis dit : 'Si c'est pour ne plus souffrir, alors d'accord'. J'ai quand même deux filles, et je voulais être debout pour m'occuper d'elles. J'ai donc accepté l'ablation de l'utérus.

Or, trois mois après l'intervention, les douleurs ont repris. J'ai appelé le professeur, et il m'a répondu que ce n'était pas possible. Mais une IRM et une échographie ont montré que j'étais déjà en récidive totale au niveau du ventre. Il y a un an jour pour jour, j'étais à nouveau sur la table d'opération, car mes cicatrices internes ont toutes 'pété', pardonnez-moi l'expression. Ça m'a pratiquement créé une éviscération. Ils m'ont opéré d'urgence. À ce moment, ils m'ont perforé les artères. J'ai fait une hémorragie et j'ai failli y rester.

Trois mois après, ils m'ont réopérée, pour la septième fois donc, pour me réparer à nouveau l'intérieur. Aujourd'hui, je suis là, et on m'a expliqué récemment qu'il y avait encore des nodules d'endométriose."