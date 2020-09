EN DIRECT - Coronavirus : face à la fronde, Olivier Véran en déplacement à Marseille

EN DIRECT

Un nouveau record. Alors que plusieurs métropoles ont été placées en zone d'alerte "renforcée" ou "maximale", la France a enregistré 16.096 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, selon les données publiées jeudi soir par Santé publique France. "Si nous n'agissons pas, on pourrait se trouver dans une situation proche de celle du printemps. Ça pourrait pouvoir dire reconfinement", a mis en garde le Premier ministre Jean Castex. Olivier Véran, ministre de la Santé, se rendra à Marseille ce vendredi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir 16.096 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures

Zone d'alerte maximale pour Marseille et la Guadeloupe, alerte renforcée pour onze métropoles

Olivier Véran, ministre de la Santé, est en déplacement à Marseille

Plus de 5 millions de cas en Europe

Plus de 16.000 nouveaux cas en 24 heures

La France a enregistré 16.096 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les données publiées jeudi soir par Santé publique France. 52 malades du Covid-19 sont décédés en 24 heures à l'hôpital, pour un total de 31.511 morts. Le taux de positivité des tests a encore augmenté pour atteindre désormais 6,5%, contre 6,2% mercredi et 5,4% la semaine dernière.

Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont accueilli 4.258 nouveaux malades dont 718 cas graves en réanimation, soit 43 de plus que la veille. Dans son point hebdomadaire publié également jeudi, Santé publique France fait état d'une "augmentation exponentielle des admissions en réanimation" et d'une "hausse de la circulation du SARS-CoV-2 chez les 65 ans et plus".

De nouvelles restrictions mises en place

Face à une remontée du taux d'incidence du virus, la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe ont été placées en "zone d'alerte maximale". Bars et restaurants seront fermés à partir de samedi. Les autres "établissements recevant du public" vont aussi être fermés, sauf ceux qui ont un "protocole sanitaire strict", comme les théâtres, les musées et les cinémas.

Onze autre métropoles, dont Paris ou encore Bordeaux, ont été placées en "zone d'alerte renforcée", ce qui implique par exemple la fermeture des bars à partir de 22 heures et la limitation des ventes d'alcool. Invité de l'émission "Vous avez la parole" sur France 2, le Premier ministre Jean Castex a également annoncé la fermeture des piscines couvertes.

Face à la crainte des commerçants, le chef du gouvernement a annoncé plusieurs mesures de soutien au secteur de la restauration, dont le maintien du chômage partiel ainsi que l'exonération de charges sociales pour la durée de fermeture des établissements. L'aide du Fonds de solidarité va par ailleurs être portée de 1.500 à 10.000 euros par mois.

Les services de réanimation presque saturés à l'hôpital de la Timone

Dans la ville de Marseille, placée en "zone d'alerte maximale", la situation sanitaire est alarmante. Le chef du service de réanimation de l'hôpital de la Timone, Nicolas Bruder, dresse le bilan sur Europe 1. "On a 15 'lits Covid', dont 14 pris", explique-t-il, tout en constatant une "augmentation constante à la fois du nombre de malades hospitalisés et en réanimation depuis le mois de septembre".

"Si la situation perdure pendant deux ou trois semaines au même rythme, ça va devenir ingérable", assure-t-il. Retrouvez son interview complète à lire ici.

Marseille contre l'Etat

Les élus de la métropole Aix-Marseille sont mobilisés contre les mesures de restriction annoncées par le gouvernement, dont ils dénoncent le manque de concertation. Ils ont demandé un délai de dix jours pour pouvoir les mettre en place, tandis que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur va déposer ce vendredi un référé liberté en justice pour empêcher la fermeture des bars et restaurants. Une manifestation est prévue devant le tribunal de commerce de Marseille à 9 heures.

Mais l'exécutif ne compte pas déroger de la ligne fixée mercredi. "La situation est trop grave", glisse-t-on à Matignon. "Concerter ne veut pas dire forcément tomber d'accord. A un moment, le principe de responsabilité doit primer", a d'ailleurs répondu le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi matin, lors de son audition par la commission d'enquête du Sénat sur la crise sanitaire. Ce dernier sera en déplacement dans la cité phocéenne ce vendredi, accompagné par Alain Griset, ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance.

Le télétravail préconisé

Avec la dégradation de la situation sanitaire, le gouvernement préconise le retour au télétravail pour les entreprises. "En septembre, nos entreprises ont fait savoir à nos salariés qu’ils devaient revenir, sauf qu'aujourd'hui la situation se dégrade fortement. On voit que le télétravail est poussé par le ministère de la Santé et les entreprises soucieuses de la santé de leurs salariés réinstaurent ce dispositif qui a fait ses preuves pendant le confinement", a commenté Mathieu Séguran, président de la FEDA, la Fédération de la distribution automobile. Découvrez notre article ici sur le retour du travail à distance.

La jauge de Roland-Garros abaissé

Face aux nouvelles restrictions concernant les rassemblements, la jauge de spectateurs de Roland-Garros a été abaissée jeudi. Le tournoi de tennis, qui commence dimanche, pourra accueillir 1.000 spectateurs au lieu des 5.000 initialement annoncés.

L'Union européenne durcit les restrictions

L'Union européenne a appelé jeudi ses Etats membres à durcir leurs mesures de contrôle "immédiatement" face aux nouveaux foyers d'épidémie de Covid-19, au lendemain de l'annonce de nouvelles restrictions en France où le nombre de contaminations bat des records. De tests et traçages accrus en passant par une surveillance sanitaire renforcée et des capacités hospitalières suffisantes, "tous les Etats doivent déployer immédiatement et à temps des mesures aux premiers signes de nouveaux foyers potentiels", a averti la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides.

L'Allemagne est elle aussi sur le qui-vive face à une résurgence des contaminations. La Bavière est particulièrement touchée et a décidé de durcir ses restrictions à Munich, où le port du masque dans une partie du centre-ville est obligatoire depuis jeudi. Mesure similaire en Italie, dans la région de Naples.

Au Royaume-Uni, le pays le plus endeuillé du continent européen avec 42.000 morts, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur jeudi: les pubs et les restaurants, dans lesquels seul le service à table sera autorisé, doivent fermer dès 22 heures en Angleterre et le télétravail sera à nouveau encouragé.

Les mesures prises par plusieurs pays européens reflètent l'inquiétude des autorités devant l'augmentation du nombre des malades. Au total, 5.060.966 cas ont été recensés en Europe, dont 227.862 ont été mortels.

Rio de Janeiro reporte son carnaval

L'édition 2021 du fameux carnaval de Rio de Janeiro, qui devait se tenir en février prochain, a été reportée sine die en raison de l'épidémie de Covid-19, encore très active au Brésil, a annoncé jeudi un responsable. "Nous sommes arrivés à la conclusion que l'événement devait être reporté. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire en février. Les écoles de samba n'auront ni le temps ni les ressources financières et organisationnelles pour être prêtes pour février", a dit à des journalistes Jorge Castanheira, le président de la Ligue indépendante des écoles de samba de Rio de Janeiro (LIESA), qui organise l'événement.

Le Brésil déplore le deuxième plus grand nombre de morts au monde, environ 140.000, derrière les Etats-Unis. Près de 4,7 personnes ont été contaminées par le Covid-19.

Plus de 978.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 978.000 morts dans le monde depuis l'apparition des premiers cas en décembre, selon un bilan établi jeudi par l'AFP. Au total, près de 32 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 201.910 décès pour 6.934.233 cas recensés.

Après les Etats-Unis, les pays les plus endeuillés sont le Brésil avec 139.808 morts, l'Inde (91.149), le Mexique (74.949) et le Royaume-Uni (41.862).