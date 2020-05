EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation lundi 18 mai

EN DIRECT

Après deux mois de confinement, c'est l'heure de la rentrée pour environ 150.000 jeunes de 6e et 5e. Une semaine après les écoles primaires et maternelles, une partie des collèges doivent en effet rouvrir lundi, mais avec des règles sanitaires strictes. Alors que l'épidémie de coronavirus a fait plus de 28.000 morts en France, un nouveau "cluster" s'est déclaré dans un abattoir près d'Orléans. Près de 400 salariés doivent être testés d'ici mardi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir 28.108 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie

Une partie des collèges doivent rouvrir lundi

Les tests se poursuivent dans un abattoir près d'Orléans, après 34 cas confirmés

Plus de 28.000 morts en France, les réanimations toujours en baisse

Plus de 28.000 personnes sont mortes en lien avec le coronavirus depuis le 1er mars, dont 483 dans les dernières 24 heures, selon le bilan diffusé dimanche soir par le ministère de la Santé. Ce bilan quotidien est le plus important de ces dernières semaines et est essentiellement dû aux décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+429 par rapport à samedi, contre +54 à l'hôpital), portant le total des morts à 28.108.

En revanche, les hospitalisations et les admissions en réanimation continuent de baisser. 2.087 malades atteints d'une forme sévère du Covid-19 sont en réanimation, contre 2.776 il y a une semaine. 24 nouveaux cas graves y ont été admis (contre 38 il y a une semaine). Si on tient compte des sorties, la différence reste négative en réanimation, avec 45 malades en moins par rapport à samedi. Depuis le début de l’épidémie, 98.569 personnes ont été hospitalisées, dont près de 17.500 en réanimation. Plus de 61.000 sont rentrées chez elles guéries.

Une partie des collèges rouvrent leurs portes

Une semaine après les écoles primaires et maternelles, les collèges des zones les plus épargnées par l'épidémie rouvrent lundi. Ils doivent être environ 150.000 jeunes de 6e et 5e à retrouver leurs professeurs en début de semaine, mais seulement dans les zones vertes établies par le gouvernement (85% des collèges en France, soit 4.000 établissements). Avec cette condition stricte pour tous: porter un masque. On vous détaille le protocole de réouverture dans cet article.

La réouverture ou non des collèges des quatre régions en zone rouge (Ile-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est) et de Mayotte doit être tranchée à la fin du mois, tout comme celle des lycées.

"Cluster" : les tests se poursuivent dans l'abattoir près d'Orléans

Plus de cent personnes étaient positives dimanche au Covid-19 dans deux "clusters" au sein de deux abattoirs, l'un près d'Orléans et l'autre près de Saint-Brieuc, ont annoncé dimanche les autorités de santé. Dans le Loiret, ce sont quelque 400 salariés d'un abattoir de Fleury-lès-Aubrais, où 34 cas de Covid-19 ont été confirmés, sans cas grave, qui subiront un dépistage d'ici à mardi, selon l'ARS Centre/Val-de-Loire. On vous explique dans cet article pourquoi les abattoirs deviennent parfois des foyers de contagion.

"Compte tenu de l'importance de la circulation du virus" dans l'abattoir, l'ARS de Centre-Val de Loire a décidé de "procéder au dépistage de l'ensemble des salariés de l'entreprise au-delà de la seule unité de découpe qui était l'objet des investigations premières", a déclaré dimanche Laurent Habert, directeur général de l'ARS Centre-Val de Loire, lors d'une conférence de presse. De son côté, la maire de Fleury-les-Aubrais, Marie-Agnès Linguet, a annoncé sur le site de la mairie la fermeture, à partir de lundi et pour toute la semaine, les écoles, accueils de loisirs et crèches.

Au moins 313.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 313.611 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 89.207 décès pour 1.478.241 cas. Au moins 268.376 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 34.636 morts pour 243.303 cas déclarés, l'Italie avec 31.908 morts (225.435 cas), la France avec 28.108 morts (179.569 cas), et l'Espagne avec 27.650 morts (231.350 cas).