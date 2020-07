EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation dimanche 5 juillet

EN DIRECT

Si le reflux épidémique se poursuit dans de nombreux pays, le coronavirus continue d'inquiéter les autorités sanitaires, y compris en Europe. La Catalogne s'est ainsi vue contrainte samedi de reconfiner quelque 200.000 personnes. Aux États-Unis, les festivités américaines pour la fête nationale étaient revues à la baisse, mais devaient tout de même se tenir, avec notamment un "hommage à l'Amérique" rendu par Donald Trump, alors que le pays a connu un nouveau chiffre record d'infections. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Confinements en Catalogne et en Australie

Les États-Unis célèbrent la fête nationale alors que l'épidémie continue de frapper durement le pays

La pandémie a fait plus de 527.000 morts dans le monde

La Catalogne et l'Australie se reconfinent

La région de Catalogne a ordonné samedi le confinement d'une zone comprenant quelque 200.000 habitants, autour de Lerida dans le nord-est de l'Espagne, en raison de la multiplication des cas de contagion. Les regroupements de plus de dix personnes sont interdits et les visites dans les maisons de retraite sont suspendues. Ce reconfinement coïncide avec la réouverture des frontières samedi aux ressortissants de 12 nouveaux pays.

En Australie, les autorités ont également décidé de réinstaurer des mesures. Des milliers de résidents de Melbourne, habitant dans plusieurs immeubles du nord de la ville, vont ainsi devoir rester confinés chez eux pour au moins cinq jours à partir de samedi, après la découverte de 108 nouveaux cas dans l'État de Victoria (sud-est), soit une hausse quotidienne record depuis des mois en Australie. Cette nouvelle mesure intervient alors que plus de 300.000 habitants de la deuxième ville du pays sont déjà reconfinés depuis mercredi jusque fin juillet.

Fête nationale à haut risque aux États-Unis

Les États-Unis célébraient samedi une fête nationale à haut risque après avoir recensé ce même jour, plus de 43.000 nouvelles infections au coronavirus. Vendredi, le pays avait déjà atteint un record d'infections, avec 57.000 nouvelles contaminations. Les festivités américaines du 4 juillet, Jour de l'Indépendance, traditionnellement marquées par des parades, fanfares et grands feux d'artifice ont été revues à la baisse à travers le pays. Mais un "hommage à l'Amérique" devait être rendu par le président Donald Trump dans la capitale fédérale de Washington, à partir de 18H40 locales (00h en France).

Toutefois, samedi, Donald Trump s'est voulu rassurant. "Nous avons fait beaucoup de progrès. Notre stratégie fonctionne bien", a-t-il lancé, martelant par ailleurs sa conviction qu'un traitement et/ou un vaccin seraient probablement disponible "bien avant la fin de l'année".

Pays de loin le plus touché avec 2,8 millions de cas et au moins 129.584 morts, les Etats-Unis ont enregistré vendredi 57.683 nouvelles infections, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, un niveau record depuis le début de la pandémie.

Le Sud et l'Ouest font face à une flambée de cas qui "met tout le pays en danger", selon Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses. En Floride (sud-est), un nouveau record quotidien de contaminations a ainsi été battu samedi (+11.458 malades).

La F1 de retour

Plus de 4000 tests de détection du Covid-19 ont été réalisés en amont du début de la saison de Formule 1 en Autriche ce week-end, aucun ne se révélant positif, ont annoncé samedi la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la F1. La saison 2020 de F1 aurait dû débuter mi-mars en Australie mais a été retardée par la pandémie. Elle commence, a minima, par une série de huit courses en Europe jusqu'à début septembre, pour l'heure à huis clos et en suivant un protocole sanitaire strict.

29.893 morts en France

En France, le dernier bilan remonte à vendredi soir. Selon les chiffres communiqués alors par la Direction de la Santé, les autorités avaient recensé 18 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux, portant à 29.893 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continuait parallèlement de baisser avec 560 malades concernés, soit 13 de moins que jeudi.

Au total, 7.990 personnes sont hospitalisées pour cette infection (125 nouvelles admissions, dont 12 cas graves, mais un solde de -158 en 24 heures). Depuis le début de l'épidémie, 104.904 personnes ont été hospitalisées, dont 18.415 en réanimation. 77.060 personnes sont rentrées à domicile.

Plus de 527.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 527.241 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT. Plus de 11 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 129.657 décès. Suivent le Brésil (63.174), le Royaume-Uni (44.198) et l'Italie (34.854). Samedi, le Mexique est devenu le cinquième pays dans le monde le plus endeuillé par le Covid-19 avec 30.366 décès. Ce bilan le hisse désormais devant la France, qui compte actuellement 29.893 morts.

De son côté, l'Afrique du Sud a enregistré plus de 10.000 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, un record qui laisse craindre une flambée des infections dans le pays. En effet, 10.853 nouveaux cas ont été recensés samedi.