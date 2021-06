Face au risque d'eczéma, comment bien prendre soin de sa peau ?

C'est une des pathologies dermatologiques les plus fréquentes. Touchant par exemple environ 10% des enfants, l'eczéma est une maladie de la peau se caractérisant par une sécheresse cutanée et de fortes démangeaisons. A la veille de la journée mondiale de l'eczéma, dans sa chronique "Notre santé", le docteur Jimmy Mohamed donne quelques conseils pour lutter contre ce trouble et plus largement pour bien prendre soin de sa peau.

Pour rappel, l'eczéma est une maladie de la couche superficielle de la peau, qu'on appelle l'épiderme, et qui va être trop fragile. La barrière cutanée va surréagir et se sentir en permanence agressée, et cette fragilité va s'exprimer par deux symptômes que sont la sécheresse cutanée et les démangeaisons.

Bien hydrater la peau

L'eczéma est souvent associé à des allergies comme des rhinites allergiques, des allergies alimentaires ou encore de l'asthme. On ne connaît pas tous les facteurs de risque, mais il y aurait une prédisposition génétique, car plus de 50% des patients atteints ont au moins un parent qui en souffre aussi.

Lutter contre la sécheresse cutanée passe par un geste très simple : l'hydratation. Il faut nourrir la peau et rétablir cette barrière cutanée altérée. Pour cela, on peut utiliser des crèmes hydratantes, à appliquer de préférence le soir après la douche. La douche n'est d'ailleurs pas obligatoire tous les jours... Un jour sur deux est largement suffisant. Je vous conseille également de privilégier les douches rapides aux bains, qui vont favoriser la macération et fragiliser la peau.

Eviter les douches trop chaudes

Il faut toutefois éviter les douches trop chaudes, car elles vont aggraver les démangeaisons mais aussi la sécheresse cutanée. Une eau aux alentours de 37 degrés est parfaitement adaptée. Par ailleurs, le savon peut dessécher et aggraver l'état de votre peau. Il vaut mieux utiliser des huiles lavantes ou des produits surgras, qui vont permettre de reconstruire le film protecteur de la barrière cutanée.

Il existe aussi quelques traitements. Pour les patients ayant une sorte de dérèglement du système immunitaire, il existe ce qu'on appelle des immunosuppresseurs ou encore des biothérapies, qui peuvent améliorer les cas les plus graves.