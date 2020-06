Eczéma : quelles en sont les causes et comment le traiter ?

INTERVIEW

L'eczéma gagne du terrain. "D'après une étude de la société de dermatologie française, le nombre de patients a été multiplié par trois en 30 ans et le phénomène touche désormais 2,5 millions de Français", indique au micro de "Sans Rendez-vous", sur Europe 1, la cheffe du service dermatologie et allergologie de l’Hôpital parisien Tenon, Annick Barbaud.

Des produits chimiques responsables de l'eczéma ?

Cette expansion peut s'expliquer par plusieurs facteurs. En ce qui concerne l'eczéma dit de contact, quand notre peau ne supporte pas une molécule et réagit, la spécialiste pointe l'omniprésence dans notre environnement de "produits chimiques qui peuvent sensibiliser notre peau".

Mais pour la seconde forme principale d'eczéma, dite dermatique atopique, les causes sont plus complexes. Chronique, cette forme de la maladie apparaît "souvent dès la petite enfance et va évoluer tout au long de la vie du patient". Elle est provoquée en partie par "certains facteurs génétiques", comme une peau naturellement sensible, mais également tributaire de "notre environnement" et donc des soins apportés à la peau dès le plus jeune âge. "On a trop tendance à la décaper", résume la spécialiste au micro d'Europe 1.

Ne pas utiliser de savons moussants

C'est pour cela qu'Annick Barbaud recommande l'utilisation de produits d'hygiène adaptés "sans agents moussants", comme des huiles sans savon, qui ne vont pas attaquer la cornée, "la couche la plus superficielle de la peau" que l'eczéma dermatite atopique a rendu anormale.

La spécialiste rappelle également les recommandations pour les personnes sensibles : "Pas plus de deux bains de 10 minutes par semaine." Quant à la température de l'eau, elle ne doit surtout pas excéder les 37 degrés Celsius, sous peine d'attaquer et d'assécher la cornée, déclenchant ainsi une poussée, une crise d'eczéma. Des recommandations qui valent pour les enfants comme les adultes, précise-t-elle.

Quant au traitement au quotidien (hydratation, crème à base de corticoïde), il est "fondamental" martèle la dermatologue, puisqu'il permet de "réduire de 50% les poussées".