Dos, articulations... Comment soigner les douleurs chroniques ?

Si vous avez mal au dos, vous faites peut-être partie de ces 14 millions de Français qui souffrent de douleurs chroniques. Près de trois personnes sur quatre n'ont pas trouvé de traitements adaptés, que ce soit pour le dos, l'arthrose des articulations, les migraines, la fibromyalgie ou encore l'endométriose. Toutefois, la recherche avance et la solution ne réside pas uniquement dans les médicaments. Elle pourrait bien être la neuromodulation, soit la stimulation des nerfs situés dans le bas du dos. Europe 1 vous explique cette technique prometteuse.

La douleur est un message chimique sur lequel agissent les médicaments. Mais, il s'agit aussi d'un message électrique envoyé au cerveau via les nerfs. La neuromodulation consiste donc à court-circuiter la transmission de ce message en envoyant du courant pour éviter la douleur. Pour ce faire, il existe une version patch, appelée TENS, que la personne applique directement sur la zone douloureuse.

Jusqu'à un patient sur deux soulagé

Il existe également des options plus lourdes adaptées aux douleurs rebelles comme les séquelles de chirurgie. "On peut mettre une petite électrode en arrière de la moelle, l'équivalent d'une péridurale, mais au lieu de verser du liquide, cela renvoie un courant électrique qui va venir brouiller toute la composante douloureuse", explique Marc Lévêque, neurochirurgien à Marseille, qui avance une autre innovation efficace, la simulation magnétique transcrânienne. "On envoie un champ magnétique assez puissant à la surface de certaines zones du cerveau, et on a à peu près la moitié des patients qui sont soulagés", souligne-t-il.

Un très bon résultat pour un traitement sur la douleur, alors que certains médicaments ne marchent que chez un patient sur six. Pour bénéficier de la neuromodulation, il faut aller consulter dans l'un des 250 centres de lutte contre la douleur en France, et s'armer de patience car les délais sont particulièrement longs.