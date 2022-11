Diabète : quel est le meilleur moment pour faire du sport pour contrôler sa glycémie ?

Dans le monde, 463 millions de personnes sont atteintes de diabète. Un chiffre qui pourrait atteindre 700 millions en 2045. Une nouvelle étude publiée dans la célèbre revue Diabetologia révèle que le sport pratiqué à certains moments de la journée est plus efficace pour éviter les pics de glycémie que doivent impérativement prévenir les diabétiques. Une piste porteuse d'espoir pour les malades, et même pour les personnes en état de prédiabète en cette journée mondiale de lutte contre le diabète.

À partir de 18 heures…

Le soir, à partir de 18 heures, est le meilleur moment pour faire du sport si l'on veut mieux contrôler son taux de sucre dans le sang. L'étude prouve qu'un entraînement en fin de journée permet à notre organisme de mieux absorber l'insuline. L'une des raisons est parce que la puissance musculaire est à son apogée en fin d'après-midi explique Jean-François Gautier, chef du service endocrinologie de l'hôpital Lariboisière à Paris. "Quand c'est fait dans l'après-midi, en fin de journée, on a une activité mitochondriale qui est beaucoup plus intéressante au plan métabolique."

"Les mitochondries, c'est le moteur du muscle, c'est ce qui fait fonctionner le muscle. Elles ont un effet majeur sur la sensibilité à l'insuline donc, on améliore la fonction musculaire en fonction de l'heure de la journée", précise-t-il au micro d'Europe 1. Pour être encore plus efficace, il faut par exemple alterner en course à pied et sprint. Jean-François Gautier précise que le sport pratiqué le matin ou le soir reste efficace pour éviter de développer le diabète.