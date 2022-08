«Des pratiques qui ont tout du charlatanisme», la présence de praticiens alternatifs sur Doctolib fait polémique

La présence de praticiens dits alternatifs, notamment les naturopathes, sur Doctolib n'est pas la bienvenue pour tout le monde. La plateforme en ligne est accusée de faire la promotion de médecine non reconnue. Sur le site, on retrouve par exemple des urinothérapeutes, qui explorent les bienfaits de l'urine à boire, ou encore des iridologues qui déterminent votre état de santé à partir de l'iris de vos yeux. Certains praticiens vantent l'autoguérison, alors que d'autres préconisent le jeûne contre le cancer et l'autisme.

"Très préjudiciable pour les gens qui s'adressent à la Doctolib"

Lundi, Doctolib a réagi et a supprimé 17 profils de naturopathes. Ils étaient formés auprès d'Irène Grosjean, une praticienne qui promeut, entre autres, des agressions sexuelles sur enfants pour faire baisser la fièvre.

De leurs côtés, des médecins s'indignent de voir ces personnes référencées sur la plateforme. C'est le cas de Pascal Charbonnel, médecin généraliste dans l'Essonne : "On met au même niveau du résultat de recherche d'un côté des pratiques recensées, contrôlées par l'Académie de médecine et l'Académie de pharmacie, et de l'autre côté, des pratiques qui ont tout du charlatanisme. Donc, cette confusion est quelque chose qui est très, très préjudiciable pour les gens qui s'adressent à la Doctolib."

La plateforme en ligne l'assure, la présence de ces praticiens est prise au sérieux. Doctolib a indiqué ne pas hésiter à signaler ou fermer des profils en cas d'infraction face à la loi.