"Irresponsable" : les critiques sur le manque de place en réanimation agacent des médecins

Faut-il reprocher au gouvernement et aux autorités sanitaires de n'avoir pas assez augmenté le nombre de place en réanimation depuis le pic de la crise du coronavirus ? Ce week-end, l'ancienne ministre de l'Ecologie Ségolène Royal a fustigé l'action de l'exécutif, estimant que ce dernier avait eu "six mois pour augmenter le nombre de lits". "Seul ce manque explique les mesures catastrophiques pour l'activité économique", critique-t-elle encore, en faisant allusion par exemple aux fermetures de restaurants et de bars, totales ou partielles. Mais pour plusieurs médecins contactés par Europe 1, ces critiques sous-estiment notamment les effectifs humains nécessaires pour ouvrir plus de lits.

Soutien total à ce recours. Demander aussi une injonction à l’Etat pour augmenter les places en soins hospitaliers car seul ce manque explique les mesures catastrophiques pour l’activité économique. Le ministère de la santé a eu 6 mois pour augmenter le nombre de lits. Bilan ? https://t.co/KKGl4rYYQF — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) September 25, 2020

D'abord c'est ignorer que le coronavirus est un virus très dangereux qui tue. Certes la prise en charge en réanimation s'est améliorée mais le taux de mortalité est encore très haut, notamment dans les publics les plus vulnérables comme les personnes âgées.

Des médecins inquiets

"C'est irresponsable de dire 'y'a qu'à, y'a qu'à'", s'agace le Pr Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à hôpital Tenon à Paris. "Ouvrir des lits de réanimation, c'est ouvrir des lits avec du personnel formé. Or on ne le forme pas en trois, six, huit mois. Cela se compte en nombre d'années."

Imaginer qu'on peut ouvrir des services entiers et des tas de lits de réanimation en si peu de temps "relève au pire de la 'bravitude', au pire de la 'stupiditude'" ironise un autre médecin. Plus largement, tous les médecins contactés par Europe 1 sont très inquiets et énervés.

"On est à un moment crucial de la maladie, rappelle un autre. Si on donne la parole à tous les épidémiologistes de comptoir, le risque que la population n'accepte pas les mesures actuelles est très grand."