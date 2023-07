Départs en vacances : les essentiels de la trousse de secours lors d’un voyage avec des enfants

Les valises pour les vacances sont prêtes mais avez-vous pensé à faire votre trousse de secours ? Ce samedi, alors que débute le fameux chassé-croisé sur les routes de France, certains Français sont déjà sur le retour. Mais pour d'autres, c'est le début des vacances scolaires. En revanche, il est important d'être prévoyant, car ces séjours loin du domicile peuvent vite laisser place aux imprévus. Piqure de méduses, coup de soleil, mal de pied, ampoules... les petites blessures se font vite en vacances, notamment chez les enfants. Pour cela, avez-vous pensé à tout ?

Attention à la déshydratation

Pour être certain de ne rien oublier, Anna Boctor, pédiatre, liste tous les produits essentiels pour partir en vacances. "On n'oublie pas les médicaments des maladies chroniques de nos enfants, par exemple les traitements de l'asthme ou les stylos d'adrénaline si on est allergique. On n'oublie pas non plus de prendre toujours du paracétamol", souligne la spécialiste au micro d'Europe 1. Par ailleurs, si l'enfant a une gastro, il y a un risque de se déshydrater. "L'idéal pour réhydrater un enfant, c'est le soluté de réhydratation orale. En fait, ce sont des petits sachets qui se diluent dans 200 millilitres d'eau et qu'on peut garder au frigo pendant 24 heures. On peut en diluer autant de fois qu'on veut dans la journée, c'est à volonté", explique Anna Boctor.

Évidemment, la pédiatre note qu'il ne faut pas oublier la crème solaire, la protection solaire pour les enfants. "Et puis le tire tique si on va dans des zones riches en tiques, notamment les herbes hautes. Et éventuellement des crèmes antihistaminiques pour calmer la sensation de grattage d'une piqûre de moustique", conseille la pédiatre. De plus, si votre enfant se blesse, ne surtout pas oublier de désinfecter. "Si vous n'avez pas de désinfectant sur vous, il vous suffit de passer de l'eau et du savon sur la plaie, ça désinfecte parfaitement bien. Et un petit pansement pour protéger", conclut-elle. Il ne vous reste plus qu'à partir sereinement.