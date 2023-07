Départs en vacances : près de Strasbourg, une opération de police pour sanctionner les excès de vitesse

"Je vais vous demander de me présenter les papiers du véhicules ainsi que votre permis de conduire". Cette petite phrase a certainement été prononcée à de nombreuses reprises par les forces de l'ordre ce vendredi, veille de week-end de chassé-croisé estival. Notamment à Illkirch-Graffenstaden dans le Bas-Rhin où Europe 1 a assisté à une opération de police 24 heures avant une journée de samedi classée rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du pays par Bison Futé.

"Je pensais franchement que c'était une route à 80"

Pour faire face à ces flux d'automobilistes, les contrôles se multiplient. Une mauvaise nouvelle pour Vanessa, seule au volant de sa voiture blanche, et visiblement un peu trop pressée de partir en vacances. "Vous savez pourquoi on vous a choisi vous ? 85 au lieu de 50km/h", lui indique un policier. Un excès de plus de 30km/h qui vaudra à cette Strasbourgeoise un retrait de trois points sur son permis, assorti de 90 euros d'amende. "Je suis en vacances depuis 14h, je rentre du travail. Mes vacances commencent bien", marmonne-t-elle. Insuffisant toutefois pour lui faire perdre le sourire. "Je n'ai jamais eu d'amende. C'est la première fois en 15 ans de permis".

Cette automobiliste salue même ces opérations de contrôle. "Ils ont raison de contrôler. Même si là, je pensais franchement que c'était une route à 80", ajoute-t-elle. Et c'est le cas de la plupart des automobilistes contrôlés dans l'après-midi, tous en excès de vitesse. "Je vous contrôle car on vous flashe à 75km/h au lieu de 50", notifie cet agent auprès d'un conducteur. En l'espace de 2h30, 250 infractions ont été relevés par les policiers.