Covid-19 : on sait désormais comment le virus endommage le cerveau

DÉCRYPTAGE

C'est une découverte inquiétante sur le virus du Covid-19. Des chercheurs européens, dont une équipe lilloise, viennent de démontrer que même dans les formes légères de la maladie, le virus passe par le sang pour entrer dans le cerveau et y laisse des séquelles.

Jusqu'ici, les chercheurs pensaient que le coronavirus pouvait atteindre le cerveau par le nez. On sait maintenant qu'il arrive aussi très vite dans le sang et qu'il attaque directement la barrière de cellules qui protège notre cerveau des microbes. Même chez les personnes qui ont peu de symptômes, le virus va créer des sortes de brèches.

La création de "vaisseaux fantômes"

C'est ce qu'explique Vincent Prévost, neuroscientifique à l'Inserm, à Lille. "Dans un premier temps, ces microhémorragies dans le système nerveux central vont être très néfastes. Et ensuite, une fois que ces cellules sont mortes et que le sang ne circule plus à travers ces vaisseaux, ça va créer des vaisseaux fantômes. C'est-à-dire que l'on a le fantôme du vaisseau qui reste dans le cerveau, mais il n'y a plus de sang qui passe à travers. Donc les neurones ne vont plus avoir accès aux nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner."

La bonne nouvelle, c'est que le phénomène est réversible. Les vaisseaux fantômes disparaissent en effet d'eux-mêmes, mais ces zones du cerveau restent fragilisées. Cela explique peut-être les migraines, la fatigue ou encore le brouillard cérébral dont souffrent les patients Covid longs. Les scientifiques redoutent également d'avoir découvert un nouveau facteur de risque des maladies d'Alzheimer et de Parkinson.