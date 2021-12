Covid : «En Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a atteint 99% des capacités de réanimation»

Le variant Omicron se propage de manière fulgurante dans tout le pays et le nombre de contaminations au Covid bat des records. Face à la situation, Emmanuel Macron va présider un nouveau conseil de défense sanitaire ce lundi après-midi. Invité sur Europe Matin lundi, l'épidémiologiste et enseignant-chercher Pascal Crépey, a affirmé que la saturation hospitalière est inéluctable dans le sud de la France.

"Quand on regarde les chiffres de la tension hospitalière, on voit que le sud de la France est déjà dans une position très difficile. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont déjà atteint 99% de leur capacité de réanimation initiale et ont déjà commencé à transférer des patients vers d'autres régions", a-t-il constaté. "L'Auvergne Rhône-Alpes n'est pas beaucoup mieux puisqu'ils sont au-delà des 80%, et en région PACA on atteint déjà des sommets historiques en termes d'incidence puisque l'on dépasse les 1%", a-t-il poursuivi.

"Très inquiétant"

Pour l'enseignant-chercheur, la situation actuelle est inédite. "On est à plus de 1.000 contaminations pour 100.000, ce qui n'avait jamais été observé jusque-là. Donc nous ne sommes pas prêts de redescendre tout de suite. Et c'est effectivement très inquiétant", s'est alarmé le spécialiste.

En France, plus de 100.000 cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures samedi, soit un record de contaminations dans le pays. De nouvelles mesures sont attendues ce lundi à l'issue du conseil de défense sanitaire afin de freiner l'épidémie en cette fin d'année.