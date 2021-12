Conseil de défense sanitaire : les restaurateurs redoutent de nouvelles restrictions

Le très contagieux variant Omicron joue les fauteurs de troubles pendant ces vacances de fin d'année. Alors que la barre des 100.000 contaminations enregistrées en 24h a été franchie hier, un Conseil de défense sanitaire a été fixé lundi 27 décembre. Le monde de la restauration craint l'annonce de nouvelles restrictions.

Des restrictions pour le 31 décembre

"Ces mesures seront encore plus contraignantes pour notre profession", déplore au micro d'Europe Franck Delvau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH). Les restaurateurs se préparent à l'annonce de restrictions pour la soirée du 31 décembre. Un gros manque à gagner pour toute la profession, qui attendait ces festivités avec impatience et qui craint que les nouvelles mesures gouvernementales soient impossibles à appliquer. "On sait, pour avoir été en contact avec la préfecture de police de Paris, qu'il risque d'y avoir des restrictions pour la soirée du Nouvel An", explique Franck Delvau.

Refus des contrôles d'identité

"On demande à nos clients le pass sanitaire depuis le mois de septembre. Si on nous impose, dès lundi, de demander encore plus, comme le pass vaccinal, ça va être un impossible". Le président de l'UMIH rejette la possibilité de devoir contrôler ces clients. "Il est hors de question qu'on demande la pièce d'identité à qui que ce soit pour entrer dans nos établissements", affirme-t-il sur Europe.

Les restaurateurs craignent également les conséquences du retour du télétravail sur leur chiffre d'affaires. Pour y faire face, ils demandent "la réactivation des aides et la réactivation du fonds de solidarité pour nos établissements". "On voit bien que les prochaines semaines vont être quand même très compliquées", se désole Franck Delvau.

Comme les restaurateurs, les acteurs du monde de la culture attendent avec appréhension l'annonce des nouvelles mesures de restriction sanitaire. Certains lieux culturels se préparent à un couvre-feu ou à accueillir le public en jauge réduite.