Covid-19 : vaccination «en retrait» chez les personnes atteintes de troubles psy

Le ministère de la Santé a alerté mardi sur des taux de vaccination contre le Covid-19 "en retrait" chez les personnes atteintes de pathologies psychiatriques ou d'addiction. "Nous avons un message à faire passer à ces populations-là, à leurs proches et aux professionnels de santé qui les suivent pour qu'il y ait une réelle mobilisation", a dit le ministère lors d'un point presse. À l'appui, le ministère a cité les taux de couverture vaccinale dans ces populations. Les personnes "atteintes de démence" sont 86% à avoir reçu une première dose, 81,3% un rappel.

Des chiffres inégaux

Pour les personnes "dépendantes aux opioïdes", les chiffres sont de respectivement 67,4% et 30,4%. Pour celles "atteintes d'un retard mental", ils sont de 88% et 64%. Les personnes "ayant des troubles liés à l'usage de l'alcool" sont pour leur part 83,3% à avoir reçu une primo-vaccination, 57,2% un rappel. Enfin, les chiffres s'élèvent à 82,2% et 47,5% chez les personnes "avec des troubles psychiatriques ayant débuté dans l'enfance".

Plan d'action "pour booster" leur vaccination

La vaccination pour ces personnes apparaît donc "en retrait par rapport à la population générale" car ces taux sont dans l'ensemble inférieurs à ceux de la vaccination chez l'ensemble des adultes, a souligné le ministère. "Nous allons mettre en œuvre un plan d'action pour booster un peu les choses" pour cette population atteinte de troubles psychiatriques ou d'addictions, a promis le ministère sans entrer dans les détails de ce plan.

Le ministère souhaiterait aussi voir décoller la vaccination chez les enfants : seuls 4% des 5-11 ans sont pour le moment vaccinés, 2% ayant reçu deux doses.