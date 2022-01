Covid : pourquoi le démarrage de la campagne de vaccination des 5-11 ans est-il si lent ?

Deux semaines après l'ouverture de la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants de 5 à 11 ans, seulement 1% sont vaccinés. Cela représente environ plus de 70.000 enfants, parmi les 6 millions de cette tranche d'âge. Pour la pédiatre Fabienne Kochert, ce chiffre n'a rien d'étonnant. Sur Europe 1, la Présidente de l'association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) explique les raisons de ce démarrage très poussif.

Aucune certitude pour les pédiatres

"Tous les centres de vaccination ne prennent pas en charge les enfants puisqu'il faut une ligne pédiatrique dédiée et ça nécessite une formation des professionnels sur la technique d'injection chez les enfants", soulève-t-elle. "Il y a aussi la réticence des parents. De ceux que je vois depuis le début de l'année, aucun ne s'est inscrit dans un centre de vaccination et ils attendent tous d'avoir mon avis", poursuit-elle. En effet, plus de 60% des parents y sont toujours opposés .

Quant à la vaccination en cabinet de pédiatrie, Fabienne Kochert est revenue sur les difficultés qu'elle rencontre. "Vous ne pouvez commander qu'un flacon par semaine, ce qui veut dire que vous pouvez vacciner dix enfants par semaine. J'en ai commandé un la semaine dernière et le pharmacien m'a indiqué que je l'aurais quinze jours après. Donc c'est un peu compliqué, on ne peut pas proposer des rendez-vous vaccinaux si l'on n'a pas la certitude d'avoir la dose ni de quand on va l'avoir."