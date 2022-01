Vaccin anti-Covid : quels sont les bénéfices pour les femmes enceintes ?

Les femmes enceinte sont une population à risque face au coronavirus . Les futures mères non-vaccinées et contaminées risquent une hospitalisation en soins intensifs ou une naissance prématurée, selon une étude effectuée par les hôpitaux de Paris publiée fin 2021. Depuis début décembre, ce sont 30 femmes enceintes qui ont ainsi été hospitalisées au CHU de Grenoble. Or, sur ces 30 femmes, aucune n'était vaccinée , et la situation reste alarmante. De nombreuses femmes, pas spécialement antivax , ont peur que le vaccin ait un effet néfaste sur la santé de leur futur bébé.

Or, selon les dernières données, il n'y a aucun risque pour la femme enceinte ou le fœtus à se faire vacciner. D'après l'enquête de pharmacovigilance de l'Agence nationale du médicament, il n'y a pas d'effet secondaire à signaler. Les femmes peuvent recevoir le vaccin à ARN messager comme celui de Pfizer ou Moderna dès le début de leur grossesse, sans aucun danger, et cela réduit leurs chances de finir dans des services de soins intensifs dans les hôpitaux.

Aucun danger pour le bébé

"L'ARN messager qu'on retrouve dans le vaccin ne traverse pas la barrière du placenta. Donc le bébé ne reçoit pas le vaccin en lui-même. Par contre, les anticorps développés par la mère suite à la vaccination passent la barrière du placenta. Donc le bébé bénéficie uniquement des anticorps suite à la vaccination", explique Paul Guerby, gynécologue et chef de service à la maternité du CHU de Toulouse.

En plus d'une protection pendant la grossesse pour la mère et l'enfant, les anticorps vont persister dans les premières semaines de vie du bébé. La protection sera encore plus forte si la mère allaite.