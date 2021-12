Covid-19 : quelles sont les restrictions sanitaires mises en place à l'étranger ?

De nombreux pays ont rétabli le port du masque en extérieur pour lutter contre le Covid-19. La Grèce a fait ce choix, tandis qu'en Espagne, le port est désormais obligatoire à l'extérieur comme à l'intérieur. L'Italie va même plus loin puisque le masque FFP2, plus protecteur, sera bientôt obligatoire pour se rendre dans les cinémas et les théâtres. Certains pays ont choisi de fermer certains établissements pour endiguer les contaminations. Depuis hier, les Belges sont ainsi privés de cinéma et de salles de spectacle. Une mesure qui restera en vigueur au moins jusqu'au 28 janvier.

Bientôt le système 2G+ en France ?

Au Portugal, ce sont les bars et les discothèques qui ont dû baisser le rideau, alors que le variant Omicron est déjà majoritaire dans le pays. Le télétravail y est également devenu obligatoire. Ce qui pourrait intéresser la France, ce sont les mesures prises par nos voisins allemands pour accéder aux endroits les plus à risque. Désormais, le régime 2G+ s'applique : c'est une sorte de pass vaccinal renforcé.

Par exemple, pour aller dans certaines salles de concert, il faut avoir deux doses et un test négatif, excepté pour les personnes qui ont reçu une dose de rappel qui, eux, n'ont pas besoin de présenter de test. Ce pass vaccinal, doublé d'un test négatif, est aussi demandé pour entrer dans les discothèques suisses ainsi qu'à la frontière autrichienne.