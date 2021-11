Covid-19 : pourquoi l'épidémie repart-elle si vite ?

La cinquième vague de Covid-19 démarre de façon "fulgurante". Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal hier, invité dimanche Europe 1, CNEWS et Les Echos. En effet, sur 7 jours , le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé. D'après les chiffres de Santé Publique France, plus de 18.000 cas sont enregistrés chaque jour en moyenne, soit en hausse de 80% en une semaine.

En cause notamment, le variant delta, plus contagieux. Actuellement il circule massivement chez les 6 millions de personnes qui ne sont pas encore vaccinées en France, accentuant encore un peu plus la pression sur les hôpitaux. Ce variant touche également les personnes vaccinées, mais cette fois sous des formes moins graves.

Relâchement des gestes barrières

Parmi les autres explications de ce rebond épidémique, le relâchement des gestes barrières depuis quelques mois, comme le souligne Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. "Les Français ont tendance à moins utiliser le masque et retrouvent les bonnes habitudes culturelles comme se serrer la main et s'embrasser quand on se retrouve le matin au travail par exemple", explique-t-il.

"Dans certains départements on constate également que le port du masque dans les lieux publics clos est conseillé et non plus obligataire", poursuit le professeur. D'après ce spécialiste, pour espérer un Noël serein il faut donc poursuivre la vaccination, à la fois des non-vaccinés et des personnes recevant leur troisième dose.

Il appelle également remettre l'accent sur la distanciation sociale et le port du masque afin d'éviter à tout prix une saturation des hôpitaux, déjà accaparés par les épidémies de grippes et de bronchiolite.