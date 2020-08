Covid-19 : port du masque obligatoire dans l'enseignement supérieur "pour tout le monde"

"La règle est simple: le port du masque est désormais obligatoire dans tous les espaces fermés où se situent plusieurs personnes", a déclaré le chef du gouvernement Jean Castex jeudi lors d'une conférence de presse, en raison de la reprise de l'épidémie de coronavirus en France. Le port du masque serait ainsi obligatoire "pour tout le monde" à la rentrée dans l'enseignement supérieur.

Le Premier ministre a par ailleurs annoncé que 700 verbalisations par jour avaient lieu depuis le 17 août pour non-respect du port du masque. Jean Castex a par la même occasion affirmé jeudi qu'il était "urgent d'agir en matière du port du masque" à Paris et sa petite couronne, constatant que le coronavirus y circule "activement" : "J'ai demandé au préfet de police d'engager une concertation avec la maire de Paris et avec les élus des départements de la petite couronne où il me semble urgent d'agir en matière du port du masque".