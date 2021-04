Covid-19 : le nombre de patients en réanimation toujours stable, à près de 6.000

Le nombre de malades du Covid-19 en réanimation reste stable, à un peu moins de 6.000, même si une légère baisse a été enregistrée vendredi par rapport à la veille, selon les chiffres publiés par Santé publique France.

32.340 nouveaux cas répertoriés

Vendredi, on comptait 5.962 malades "en soins critiques" (réanimation, soins intensifs et surveillance continue), soit 19 de moins que jeudi. Ils étaient au nombre de 5.959 mercredi. En 24 heures, 436 patients ont été admis dans les services qui traitent les cas les plus graves contre 478 la veille. Depuis une dizaine de jours, le nombre de patients en réanimation, très scruté, est proche de 6.000, encore loin du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000).

Sur le plan des contaminations, 32.340 nouveaux cas ont été répertoriés contre 34.318 la veille. Le taux de positivité - pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées - s'établit à 10% (sur les sept derniers jours, consolidé à J-3) contre 9,9% jeudi. Le nombre de nouveaux décès recensés vendredi en milieux hospitaliers est de 309 portant à 102.525 le nombre des morts depuis le début de l'épidémie dont 76.314 à l'hôpital, selon l'agence sanitaire.

Le nombre total de malades du Covid-19 hospitalisés est de 30.438 contre 30.634 patients recensés jeudi, soit 196 cas de moins. 1.932 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures contre 1.878 la veille. Concernant la vaccination, 13.811.101 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin et 5.385.052 les deux doses, selon la Direction générale de la santé (DGS).