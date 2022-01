Covid-19 : Londres retrouve «la vie d'avant»

REPORTAGE

A quand le retour à la normale en France ? Première étape dans cinq jours, mercredi, avec la fin du masque obligatoire à l'extérieur. Il disparaît aussi au Danemark la semaine prochaine, comme pratiquement toutes les restrictions sanitaires dans le pays. Cette "vie d'après" a déjà commencé au Royaume-Uni, où la vague Omicron ralentit. Le pays a fait sauter les derniers verrous jeudi.

Sur le marché de Camden, les clients ne sont pas encore tous de retour, mais les commerçants retrouvent le sourire. C'est le cas de Lyne, qui vend ici des vêtements vintage depuis dix ans : "La situation s'améliore. J'ai de plus en plus de touristes qui reviennent, des Français, des Allemands, des Italiens", se réjouit-elle.

Une clientèle de retour dans les dix prochains jours

À quelques pas de là, Ludovic, patron d'une boulangerie française, compte beaucoup sur le retour des touristes locaux : "Avant le dernier confinement, il y a avait beaucoup de gens de Birmingham, de Manchester, un peu d'Écossais et d'Irlandais qui venaient passer des longs week ends de quatre jours et avec ces restrictions, ils ne venaient plus. Donc, on espère retrouver cette clientèle là dans les cinq, dix prochains jours".

Depuis hier, les Britanniques ne sont plus obligés de présenter un pass sanitaire ni de porter un masque. Mais dans les faits, les commerçants sont libres de l'imposer à leurs clients. Une ambiguïté compliquée à gérer pour cette manager d'un salon de coiffure : "Ce n'est pas clair. Certains clients ne veulent pas entrer dans le salon et si tout le monde ne porte pas de masque, d'autres refusent d'entrer s'il faut le porter. On doit s'adapter. Ce n'est pas facile, surtout si on a des clients avec des opinions opposées en même temps". Désormais, la seule restriction encore en vigueur en Angleterre est l'obligation de s'isoler pour les malades du Covid.