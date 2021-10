Covid-19 : la campagne de vaccination en France piétine chez les plus de 80 ans

Ils sont en première ligne des risques de formes graves, d'hospitalisation ou de décès. Il y a 550.000 personnes de 80 ans ou plus à n'avoir reçu aucune dose de vaccin contre le Covid-19 alors qu'ils sont 4,12 millions selon les chiffres du ministère de la Santé. Le gouvernement vise donc en priorité cette population pour la vaccination et les ministères de la Santé et de l'Intérieur souhaitent que la campagne s'accélère. Après avoir tenté plusieurs dispositifs, un numéro de téléphone national sera mis en place dans les prochains jours. Il sera à disposition des aidants et des proches pour demander une vaccination à domicile.

1,6 million de troisièmes doses

Dans le même temps, 1,6 million de personnes éligibles à la troisième dose ont reçu leur rappel depuis le 1er septembre. Des chiffres plutôt encourageants : 47% des 80 ans et plus ont fait leur rappel, 44% pour les 65-79 ans et 50% pour les résidents en Ehpad, selon les chiffres du ministère de la Santé.

La campagne de rappel monte donc en puissance, et le nombre de personnes éligibles évolue de jour en jour. La raison ? Il faut que la dernière injection du vaccin Pfizer ou Moderna date de six mois ou de quatre semaines pour le vaccin Janssen. Actuellement, les personnes concernées par la troisième dose sont les plus de 65 ans, les personnes à risque, les résidents en Ehpad, mais aussi, depuis près d'une semaine, l'ensemble des professionnels de santé.