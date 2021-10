Grippe : coup d'envoi de la campagne de vaccination avant l'heure

C'est un marronnier de la vaccination. Comme chaque année, l'automne est l'occasion de se faire protéger contre la grippe saisonnière. Mais cette fois, la campagne commence plus tôt, ce vendredi, et offre même la possibilité de faire d'une pierre deux coups : injection contre la grippe et 3e dose contre le Covid-19. Les personnes concernées par ces deux injections sont d'ailleurs globalement les mêmes : les plus de 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes et les professionnels de santé.

"Pas de problème de sécurité"

Si se faire injecter un vaccin différent dans chaque bras au même moment peut avoir de quoi impressionner, le virologue Bruno Lina se veut rassurant. "Premièrement, ces deux vaccins sont bien tolérés", assure-t-il au micro d'Europe 1. "Et puis il n'y a pas de compétition entre ces deux vaccinations, au contraire il y aurait peut-être même un phénomène d'entrainement. Et sur les données de co-vaccination disponibles, il n'y a pas de problème de sécurité."

Cette année, le vaccin contre la grippe peut apparaître comme encore plus important pour les personnes à risque : l'an dernier, le coronavirus a complètement pris le dessus sur la grippe, réduisant l'immunité collective. D'ailleurs, le ministère de la Santé a pris ses précautions en commandant 17% de doses supplémentaires.