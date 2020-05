Coronavirus : un vaccin pas avant un an, selon l'Agence européenne du Médicament

Un vaccin contre le coronavirus dans un an c'est possible, selon des experts européens, un scénario qu'ils présentent toutefois comme "optimiste" et qui n'éradiquera pas forcément cette maladie qui a déjà tué près de 300.000 personnes dans le monde.

Un vaccin pourrait être disponible dans un an

"Ce virus pourrait devenir endémique dans nos communautés, il pourrait ne jamais disparaître", y compris en cas de découverte d'un vaccin, a averti l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Jeudi, l'Agence européenne du Médicament (EMA), a estimé que dans un scénario "optimiste", un vaccin pourrait être disponible dans un an. "Nous pouvons voir la possibilité si tout se déroule comme prévu que certains (vaccins) soient prêts à être approuvés d'ici un an", a affirmé Marco Cavaleri, directeur de la stratégie à l'EMA, dont le siège est à La Haye.

Une centaine de projets en cours

Plus de 100 projets sont en lice dans le monde et une dizaine d'essais cliniques sont en cours pour tenter de trouver un remède contre la maladie, apparue dans la ville de Wuhan, en Chine, au mois de décembre et qui depuis a fait 297.259 morts et contaminé 4.362.090 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce jeudi.