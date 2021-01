Coronavirus : un test positif nécessaire pour obtenir l'arrêt de travail "immédiat"

Un arrêt de travail "immédiat" pour "gagner en efficacité" : c'est l'une des annonces du Premier ministre Jean Castex jeudi. A compter du 10 janvier, une personne ayant des symptômes du Covid-19 ou étant cas contact pourra obtenir un arrêt de travail "immédiat", indemnisé sans jour de carence, via le site internet de l'Assurance maladie, Ameli.fr. Un dispositif déjà mis en place depuis début octobre par les personnes identifiées comme cas contact. En revanche, sur les symptômes, le Premier ministre est resté flou.

Un test positif comme condition

Une gorge qui pique ou le nez qui coule suffisent-ils pour déclencher un arrêt de travail ? Apparemment non. Selon une source contactée par Europe 1 au ministère de la Santé, il faudra avoir réalisé un test antigénique ou PCR et il faudra que ce test soit positif pour déclencher le dispositif. L'objectif : accélérer la mise à l'isolement des personnes positives, en s'appuyant sur l'accès désormais facile aux tests, et sur la rapidité de leurs résultats.

Les personnes ainsi isolées bénéficieront d'un accompagnement : l'assurance maladie les appellera au téléphone pour s'enquérir de leur situation… et si elles sont positives, elles pourront recevoir la visite d'un infirmier à domicile.