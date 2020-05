Coronavirus : "On n'a pas déconfiné trop tôt, mais il faut être très vigilant"

INTERVIEW

Lundi, après huit semaines de confinement, des millions de Français ont pu pour la première fois sortir de leur domicile sans attestation. Mais alors que l'épidémie de coronavirus continue de circuler sur le territoire, a-t-on mis en place ce déconfinement trop tôt ? Invitée mardi d'Europe 1, la professeure Dominique Salmon, infectiologue à l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu AP-HP, juge que le moment était venu.

"On n'a pas déconfiné trop tôt, mais il faut être très vigilant", assure-t-elle.

"Si on reste toujours enfermé, on ne peut pas voir ce qu'il va se passer"

"On est sur une ligne de crête", estime la spécialiste. "Si on ne déconfine pas, les gens vont perdre la raison, la confiance, et l'économie va empirer", s'inquiète Dominique Salmon. Par ailleurs, poursuit-elle, "on ne sait pas ce que va réserver le déconfinement. Peut-être que, tout le monde portant un masque, l'épidémie ne va pas repartir à la hausse. Si on reste toujours enfermé, on ne peut pas voir ce qu'il va se passer".

Toutefois, l'infectiologue appelle à rester "vigilant". "Le nombre de cas est surveillé chaque jour. Si cela remonte, il faudra remonter les mesures, surtout dans les zones rouges", explique-t-elle encore. Et de préciser : "Actuellement, cela fluctue un peu."