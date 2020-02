Coronavirus : l'OMS craint que l'Afrique ne soit "mal préparée"

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a averti samedi que les systèmes de santé en Afrique étaient mal équipés pour affronter l'épidémie de coronavirus si des cas de contamination apparaissaient et se multipliaient sur le continent. Au cours d'une réunion des ministres de la Santé des pays de l'Union africaine (UA) à Addis Abeba, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé les pays de l'UA à "faire front commun pour être plus agressifs" dans la lutte contre le nouveau coronavirus Covid-19.

200 cas suspects recensés

"Notre principale (source de) préoccupation continue d'être le potentiel de dissémination du Covid-19 dans les pays dont les systèmes de santé sont plus précaires", a déclaré le chef de l'OMS dans une liaison vidéo depuis Genève. Jusqu'à présent, l'Egypte est le seul pays d'Afrique a avoir enregistré un cas confirmé de contamination. Plus de 200 cas suspects ont été recensés dans les pays de la région Afrique de l'OMS, soit la plus grande partie du continent, mais presque tous se sont avérés négatifs, a déclaré samedi la directrice du bureau régional de l'Afrique Matshidiso Rebecca Moeti.

Mais si le coronavirus commence à se répandre sur le continent, les systèmes de santé devront prendre en charge des patients atteints de symptômes comme des défaillances respiratoires, des chocs septiques ou la défaillance simultanée de plusieurs organes, a relevé M. Tedros. "Ces patients ont besoin de soins intensifs nécéssitant des équipements comme des appareils d'assistance reespiratoire qui manquent dans de nombreux pays africains, et c'est une source de préoccupation", a-t-il dit.

Procéder à des tests de dépistage

Le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat a appelé les responsables africains à "prendre des mesures drastiques de prévention et de contrôle", car l'Afrique est particulièrement vulnérable "en raison de ses systèmes de santé relativement précaires". Le défi pour les pays africains est aussi de développer les capacités à procéder à des tests de dépistage.

En trois semaines, le nombre de pays africains capables d'effectuer des tests pour détecter le coronavirus est passé de deux à 26, a indiqué Rebecca Moeti. Plusieurs compagnies aériennes africaines dont Kenya Airways ont suspendu leurs vols à destination de la Chine, mais la première compagnie du continent, Ethiopian Airlines a maintenu les siens.