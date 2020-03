Coronavirus : limiter les visites en ehpad ne "vaut pas pour tout le territoire"

Faut-il continuer de rendre visite aux personnes âgées dans les ehpad ? Vendredi, Emmanuel Macron, en visite dans une maison de retraite du XIIIe arrondissement de la capitale, a appelé les Français à éviter de se rendre dans ces établissements qui accueillent "les personnes qui sont les plus fragiles face" au coronavirus. Autrement dit, à ne pas aller voir leurs proches au risque de les contaminer. "Il faut d'abord limiter les visites au maximum", a ainsi conseillé le chef de l'Etat.

Des déclarations auxquelles a réagi le directeur de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) Romain Gizolme, au micro d'Europe 1, samedi. Interrogé par Wendy Bouchard, il a insisté sur la nécessité "de prendre la situation avec calme, responsabilité et vigilance", assurant que dans "les structures pour personnes âgées, que ce soit en établissements ou à domicile, les directeurs, directrices et l'ensemble des professionnels mettent en place les mesures nécessaires pour éviter que cette pré-épidémie ne se développe". Des mesures barrières qui passent à la fois par le fait de se laver les mains, d'utiliser du gel hydroalcoolique mais aussi par "une information aux familles, au public pour rappeler que si on ne se sent pas très bien, si on a de symptômes de toux ou de fièvre, il vaut mieux éviter d'aller voir son parent ou son grand-parent", ajoute-t-il.

"Il y a une gradation à garder"

Un cas de figure qui ne s'applique pas, pour l'heure, à toute la France, précise néanmoins Romain Gizolme : "oui, il est indispensable de mettre en place des mesures barrières efficaces et parfois d'éviter les visites, mais il faut toujours avoir en tête que ça ne vaut pas sur tout le territoire. Il faut garder une proportion dans la mise en oeuvre des mesures parce qu'il ne s'agit pas non plus d'abandonner ces personnes âgées à leur sort, que ça soit en établissement ou à domicile. Imaginons que la situation dure des mois, nous ne pouvons pas imaginer que toutes les personnes âgées soient isolées", alerte-t-il.

En référence au propos du président la veille, le directeur de l'AD-PA, le répète : "Le point essentiel de ce qu'a dit Emmanuel Macron, et en ça, il a absolument raison, c'est qu'il faut proportionner les mesures. Il a dit qu'il fallait éviter dans certains cas de visiter son parent et dans d'autres, il ne faut pas le permettre. Donc on voit bien qu'il y a une gradation à garder", insistant sur la collaboration entre les services de l'Etat et les acteurs de terrain pour "envisager la proportion de mesures à mettre en place selon les cas et selon les remontées de terrain que nous pouvons faire connaître".