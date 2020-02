Coronavirus : le bilan s'élève à près de 1.900 morts, 73.000 personnes contaminées

Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus a atteint 1.886 morts mardi en Chine continentale. Plus de 300 Américains évacués d'un paquebot contaminé par le virus au Japon ont entamé une nouvelle période de quarantaine aux Etats-Unis.

Une baisse du nombre de contaminations

En Chine continentale, 98 nouveaux décès ont été enregistrés mardi, dont 93 dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie où 1.807 nouveaux cas de contagion ont par ailleurs été recensés. Hors du Hubei, seulement 79 nouvelles personnes contaminées ont été recensées mardi, contre 890 le 4 février. Les autorités chinoises, qui ont bouclé le Hubei pour tenter de contenir l'épidémie, voient dans cette forte diminution du nombre de nouveaux malades le signe que la propagation du virus est en voie d'être contrôlée.

L'OMS appelle à la prudence

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a toutefois mis en garde lundi contre un excès d'optimisme. Selon lui, la tendance à la baisse des nouveaux cas "doit être interprétée avec beaucoup de prudence". "Les tendances peuvent changer quand de nouvelles populations sont affectées. Il est trop tôt pour affirmer que ce recul va se poursuivre. Tous les scénarios sont encore possibles", a-t-il déclaré à des journalistes.

Les autorités chinoises ont demandé lundi aux personnes guéries de donner leur sang afin d'en extraire le plasma pour soigner les malades. Si le nouveau coronavirus n'a pas de vaccin, le plasma des anciens patients infectés par la maladie Covid-19 contient des anticorps qui pourraient permettre de diminuer la charge virale chez les personnes sévèrement atteintes, selon un responsable de la Commission nationale de santé.

5 décès hors de la Chine

Le nombre de contaminations s'élève à au moins 72.300 cas en Chine continentale et environ 900 ont été signalés dans une trentaine d'autres pays ou territoires. En dehors de Chine continentale, on ne recense que cinq décès: un à Hong Kong, un aux Philippines, un au Japon, un à Taïwan et un en France. Le principal foyer de contamination hors de Chine reste le paquebot Diamond Princess, placé en quarantaine début février dans la baie de Yokohama près de Tokyo, après un test positif sur un croisiériste débarqué à Hong Kong

Ses plus de 3.700 passagers avaient reçu l'ordre de rester dans leur cabine pendant deux semaines, mais cela n'a pas empêché la propagation du virus : au moins 454 personnes ont été contaminées, dont 99 cas révélés lundi.