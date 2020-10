Coronavirus : comment garder de bonnes habitudes alimentaires pendant le confinement ?

Et si on profitait du nouveau confinement pour mieux manger ? Lors du printemps dernier, de nombreux Français avaient fait part de leurs difficultés à conserver de bonnes habitudes alimentaires en restant à leur domicile toute la journée, quand d'autres en profitaient au contraire pour retrouver le plaisir de cuisiner. Alors que les déplacements vont être strictement limités pour au moins un mois, Europe 1 vous livre quelques conseils pour garder une bonne alimentation.

L'important est de ne pas se laisser déboussoler par ce changement de vie. Essayez de préparer vos repas à l'avance, de savoir ce que vous allez manger dans la semaine pour faire vos courses en fonction de ça et pas l'inverse.

Garder des horaires réguliers pour les repas

Essayez de garder les mêmes rythmes, c'est à dire de petit-déjeuner, de déjeuner, de dîner aux mêmes heures, car l'horloge biologique n'aime pas être décalée. Le soir en particulier, comme on s'ennuie, on aura tendance à manger un peu plus tard, ce qui est déconseillé, car le sommeil sera plus difficile et l'endormissement de moins bonne qualité.

Si jamais vous avez des fringales, comme une envie permanente de sucré, vous pouvez faire une petite cure de chrome que vous achetez à la pharmacie. Si jamais vous êtes plutôt du soir, avec une faim vers 19 heures, prenez une ampoule vers 16 heures. Cela permettra de limiter la casse.

Et puis, bien sûr vous avez le droit de temps en temps à un peu de plaisir avec, par exemple, un petit carré de chocolat. C'est riche en antioxydants et ça procure des molécules proches de la dopamine pour le bien-être.